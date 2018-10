Fachin, Castells, Baños i Talegón integraran el Fòrum Cívic Constituent

Lluís Llach, president del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, que es va presentar dimecres, ha avançat avui els noms de les persones que formaran part del consell assessor d'aquesta entitat, amb una notòria presència d'exdiputats al Parlament, com Albano Dante Fachin i Àngels Martínez Castells (Catalunya Sí que es Pot), "que no són independentistes però sí republicans". També hi seran les exdiputades de JxSí Montserrat Palau i i Carmina Castellví, o Gabriela Serra, que va ser diputada de la CUP la legislatura passada, tot i que la formació anticapitalista va anunciar aquesta setmana que no hi seria pel seu caràcter simbòlic.

En l'àmbit de la societat civil, formaran part d'aquest òrgan el politòleg Jaume López, l'advocat i portaveu de la plataforma Constituïm, Jordi Domingo, el professor de dret constitucional a la Universitat de València, Albert Noguera, l'economista Miquel Puig, Marta Rovira, presidenta del Congrés de Cultura Catalana, i els periodistes Antonio Baños, que també va ser diputat de la CUP, i Bea Talegón. "És gent de la meva confiança i que tenen una gran vàlua", ha anotat Llach.

El president del Fòrum Cívic i Constituent ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'objectiu de l'entitat és posar les bases "sobre el país que volem". L'exdiputat de JxSí ha insistit que aquest fòrum ha de ser obert a tothom més enllà de l'independentisme: "No tindria sentit que no s'obrís a totes les ideologies, però sí que treballarem amb aquella gent que està pel dret a decidir", ha afegit. "Iniciar un procés constituent és una feina que s'ha de fer, i hem d'avançar per construir el país que volem", ha afirmat sobre els recels que ha despertat aquesta iniciativa entre els independentistes per la manca de concreció a l'hora de materialitzar la república.

"Hi ha molta gent que ja està en una fase constituent i cal redefinir el nostre futur i pensar el que ens convé", ha remarcat Llach, que ha afegit que "el Parlament haurà de posar en pràctica el que acordem". L'exdiputat ha reclamat als partits independentistes "ajuda" i que no decebin una massa social que segueix al peu del canó. "Quan hi ha temporal és quan s'ha de pujar al vaixell i el president Torra m'ho va demanar com a persona de consens. És un projecte motor per seguir amb l'empoderament popular", ha exposat per justificar per què va acceptar aquest càrrec.

"Demano respecte als partits que no són independentistes i que no destrueixin la cohesió social perquè és un suïcidi fer-ho", ha afirmat en relació al paper que hi poden jugar els partits constitucionalistes. "S'ha jugat molt amb els sentiments de la gent i els catalans que se senten espanyols han de tenir clar que podran exercir els seus drets millor que a Espanya", ha criticat davant els atacs de formacions com Ciutadans, que no es cansen d'acusar l'independentisme de fracturar el país.

Pel que fa als moments de què parla el president Torra per culminar el procés d'independència, Llach ha coincidit que el judici als presos polítics jugarà un paper clau, tot i anotar que no es pot acotar simplement a aquesta data: "El 'momentum' és cada dia que passa; els esdeveniments històrics que han marcat el futur poden arribar en qualsevol moment. Però la sentència, sigui quina sigui, serà clau i el país s'haurà de plantar", ha advertit sense concretar com.