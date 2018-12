Felip VI obvia el Procés i no tanca la porta a reformar la Constitució en el 40è aniversari

El Congrés de Diputats commemora aquest dijous els 40 anys de la Constitució en un acte al qual han assistit, a més del rei Felip VI, el seu pare, Joan Carles I, i la successora al tron, Elionor de Borbó. En una sessió conjunta amb diputats i senadors, la cambra baixa s’ha vestit amb les millors gales per rebre, a més dels monarques, els pares de la Constitució vius, el govern en ple i també els antics presidents espanyols.

Felip VI ha pronunciat davant les Corts un discurs en què ha reivindicat els valors constitucionals, la concòrdia i la reconciliació, a més del model territorial davant l’auge de Vox; ha obviat referències directes al Procés –amb alguna indirecta–, i ha fet una defensa de la vigència de la Constitució, sense tancar la porta a la “renovació”. El discurs ha contingut un canvi de to respecte al d’ara fa un any, amb el Procés en plena efervescència, i amb Mariano Rajoy a l’executiu redactant els discursos.

El monarca ha fet una reivindicació de l’esperit de “concòrdia i reconciliació” que conté el text constitucional, que ha considerat “el més gran èxit polític de l’Espanya contemporània”. Pel que fa a la reconciliació, el monarca ha defensat que “espanyols de diferents llocs, idees i sentiments” van ser capaços de trobar-se amb “emoció, perdó i renúncia”. També ha destacat la capacitat d’”entesa” de l’esperit constitucional, i sobretot la vigència del model territorial de les autonomies que Vox es vol carregar.

El monarca ha fet una reivindicació de la Constitució, que ha prevalgut en fets “molt greus i molt seriosos” durant els 40 anys, i no ha fet referències directes al Procés, tot i que sí que ha avisat que calia “respectar les lleis i els drets de la resta, exercir-los, i acudir als tribunals per defensar-los i complir les seves decisions”, en un dard cap a l’expresident Carles Puigdemont.

Pel que fa a la possibilitat de reforma, Felip VI no hi ha tancat la porta, i ha recordat que calia “pensar en el futur” i construir una “Espanya renovada” i “oberta als canvis de la societat".

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha obert l’acte amb un discurs en què ha fet una crida a felicitar-se per la “vigència” d'una Constitució que el seu partit, el PP, no vol reformar –en contra del criteri de la resta de formacions del Congrés–, tot i que ella ha admès que era “perfectible” si “se sap què es vol reformar”: “Cap Constitució hauria de reformar-se amb menys consens que amb el que es va crear”. Pastor ha tingut unes paraules d’”afecte i gratitud” per a Joan Carles i Sofia, aplaudit per tota la cambra, inclosos els actuals monarques i les princeses, tot i que han deixat de fer-ho abans que l’hemicicle. Pastor ha reivindicat la descentralització i l’autonomia local que ha permès el text, i ha lloat els governs que ha tingut l’Estat, destacant algunes de les obres de govern de cadascun d’ells.

Pastor ha fet un discurs que semblava recollir l’auge de Vox, i en el qual recordava que “ni en la raça ni en la puresa” hi ha la virtut d’Espanya, “sinó en el mestissatge”. I també ha reivindicat la prevalença de l’estat de les autonomies i els “valors constitucionals”.