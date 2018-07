El 'Financial Times' proposa que es doni més autonomia a Catalunya i se la reconegui com a nació

El 'Financial Times' proposa, en un editorial publicat aquest dilluns, "més autonomia" per a Catalunya "en un estat espanyol reformat" per superar el conflicte català. Tot i admetre que les posicions del govern espanyol i el català són "irreconciliables", el rotatiu considera que el canvi d'inquilí a la Moncloa obre una etapa de "diàleg" entre els dos executius i, per tant, "un raig d'esperança per a Catalunya" (així es titula l'editorial). El diari també creu que aquest diàleg institucional només tirarà endavant si la Moncloa dona a Catalunya "més control dels seus recursos financers" i reconeix "explícitament que els catalans són una nació en lloc d'una 'nacionalitat' sense especificar".

El diari, contrari a la independència de Catalunya, explica que el president Pedro Sánchez "va deixar clar", en la reunió mantinguda amb Quim Torra a la Moncloa, la seva "oposició no només a la independència, sinó a un referèndum" d'autodeterminació. D'altra banda, defineix el president català com un "separatista intransigent que deu el seu ràpid ascens a Carles Puigdemont".

Amb tot, el diari aplaudeix l'executiu de Sánchez en la seva estratègia de desescalar la tensió i l'anima a fer una reforma al Senat per adequar-lo a una millor representació de les comunitats autònomes.