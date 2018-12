La Fiscalia investiga els Mossos per no haver intervingut en les accions dels CDR a l'AP-7 i als peatges

La Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació als Mossos d'Esquadra per no haver intervingut en les accions dels CDR aquest cap de setmana a l'AP-7 i als peatges. El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha demanat al cap de la policia catalana, el comissari Miquel Esquius, que li enviï un informe en un termini de 10 dies amb les actuacions que van fer els agents. Bañeres fa referència al paper dels Mossos dissabte al tram de l'AP-7 al Baix Ebre, a l'altura de l'Ampolla, on es va tallar el trànsit durant 15 hores, i diumenge en la concentració en una desena de peatges, com el de Martorell i el de la Roca del Vallès, on es van aixecar les barreres.