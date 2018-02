Forcadell va dir davant el jutge que no va "proclamar res" i que només va llegir el que Torrent li va demanar

Carme Forcadell va dir durant la seva citació davant el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que el 27 d'octubre, quan es va fer la declaració unilateral d'independència, no es va aprovar. "Jo no vaig proclamar res", ha assegurat l'expresidenta del Parlament, segons ha publicat 'La Vanguardia'. A més, Forcadell va atribuir la lectura de la declaració a una petició del llavors portaveu adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent, quan va dir que ella es va limitar a llegir un text que li va demanar el grup parlamentari. "Li ho va demanar Torrent, Roger Torrent?", li va preguntar el fiscal, a la qual cosa va respondre afirmativament. "Entenc que va ser una petició com moltes altres vegades n'hi han hagut en aquest sentit", ha assegurat.

Segons Forcadell va defensar, no va proclamar la independència, sinó que es va limitar a dir que "la proposta" havia estat "aprovada". Així es va expressar en l'interrogatori que se li va fer el passat 9 de novembre. Després va haver de passar un dia a la presó, fins que va pagar la fiança de 150.000 euros.