La defensa de Forcadell paga la fiança

La defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja ha pagat la fiança de 150.000 euros que el jutge Pablo Llarena li va imposar dijous per eludir la presó. Fonts properes a la presidenta asseguren a l'ARA que ja han dipositat els diners al compte corrent, de manera que la presidenta del Parlament hauria de sortir de la presó d'Alcalá Meco en les pròximes hores. Els diners s'han tret de la caixa de resistència que havien engegat les entitats per sufragar les fiances dels encausats pel Procés.

A primera hora del matí, Andreu van den Eynde s’ha personat al Suprem per conèixer el número de compte on cal fer l’ingrés dels diners, que segons va confirmar l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) sortiran de la caixa de solidaritat de l’entitat.

Un cop dipositada la fiança, el Suprem donarà ordre de sortida de la presó de la presidenta del Parlament al jutjat del qual depèn el centre penitenciari, el d’Alcalá de Henares, que l'haurà de traslladar a Institucions Penitenciàries perquè autoritzi la presó a fer efectiu l’alliberament. Forcadell ha dormit a la mateixa presó on, des del 2 de novembre, també estan recloses les conselleres destituïdes Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Anna Simó, que també és membre de la mesa, ha esperat Forcadell i tornarà amb ella quan surti d'Alcalá Meco.

Gràcies a tothom pel suport i l'escalf. I per les desenes de petites històries de solidaritat i tendresa. Esperem la Carme i tornarem amb ella cap a casa. #Parlament — Anna Simó (@AnnaSimo) 10 de novembre de 2017

El pas es produeix després que el jutge Llarena deixés en llibertat els membres de la mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i l’exvicepresident Lluís Maria Corominas, als quals ha donat set dies per ingressar una fiança de 25.000 euros cadascun. En aquests casos l’ANC també ha confirmat que els diners sortiran de la mateixa caixa de solidaritat. En el cas de Joan Josep Nuet, el jutge el va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar.

Un cop abonin les fiances, tots ells (excepte Nuet) tindran la prohibició d’abandonar el territori espanyol, hauran d’entregar el passaport (tenen de límit fins a aquest divendres a les 14.00 h) i hauran de personar-se davant del jutge periòdicament.

El cert és que l’estratègia judicial d’ahir dels membres de la mesa del Parlament al Tribunal Suprem va marcar distàncies amb la que van seguir els 8 consellers empresonats el 2 de novembre. D'una banda, per la forma: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa van respondre a totes les parts, tant a la fiscalia com a les defenses. De l’altra, pel contingut: van assegurar que acaten l’aplicació de l’article 155 i van rebaixar la declaració d’independència al terreny “polític”.

Ciutadans celebra que Forcadell renunciï a la DUI i el govern espanyol ho dubta

Per això, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha celebrat que Forcadell reconegués "la veritat" davant del jutge i hagi renunciat a la via unilateral per aconseguir la independència, però ha lamentat que abans "mentís als ciutadans". "Encara que sigui davant del jutge, celebro que els nacionalistes comencin a dir la veritat, perquè portem massa anys amb mentides, manipulació i utilització dels sentiments d'una part de la societat catalana contra l'altra", ha declarat a RNE.

En canvi, el govern espanyol s'ha mostrat més prudent. El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha dit que encara "falta veure" que Forcadell "compleix" amb la seva paraula i renuncia a la via unilateral. "Si no compleix en el futur, suposo que el jutge podrà fer marxa enrere", ha avisat en una entrevista a la Cope.