Gerardo Pisarello anuncia que es presentarà a les eleccions europees del maig

Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, fa el salt a la política europea. Ho ha anunciat aquest dilluns al matí a través d'un comunicat publicat a les xarxes socials. "Després de moltes converses amb l'Ada, amb companys del grup municipal, amb alcaldies amigues com les d'Amsterdam o Nàpols, hem decidit presentar la meva candidatura per representar el municipalisme transformador a les eleccions europees al maig".



Segons ha manifestat el portaveu del govern municipal, el salt a l'escena europea respon a una "aposta col·lectiva, innovadora i necessària". "Davant del discurs de la por i del replegament xenòfob, el municipalisme té l'obligació de generar alternatives des de la proximitat", ha manifestat.

Ens deien que no hi havia alternatives. El municipalisme ha demostrat que es pot fer més i millor.



Ha arribat el moment de portar a Europa la veu de les ciutats del canvi. És hora de fer una passa que ajudi a fer-ho realitat.



👉 https://t.co/7vzHzfXogO pic.twitter.com/9oaxuD1B23 — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 24 de desembre de 2018





Un anunci que, com ja va informar aquest mateix diari, era més que previsible. Tot i que els últims dies les travesses apostaven per Kate Shea, coordinadora de la carpeta internacional, com a representant de BComú al Parlament Europeu, finalment el candidat serà el número dos de Colau. Pisarello últimament ja havia accentuat la seva acció internacional en representació del consistori de Barcelona.

De fet, les pròximes eleccions europees –previstes per al cap de setmana del 26 de maig i coincidint amb les municipals– seran les primeres en què concorreran els comuns. En aquest sentit, Pisarello ha destacat la importància de "portar l'experiència de les ciutats del canvi a Europa" i ha explicat que "defensar el municipalisme" significa, també, implicar-se en "altres fronts institucionals".

L'aval d'alcaldes d'altres municipis

L'anunci de Pisarello ha provocat reaccions entre diferents membres de l'espectre municipalista. Una de les reaccions ha sigut la de Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostel·la per la candidatura d'unitat popular d'esquerres Compostel·la Oberta. "L'espai que habiti el germà Pisarello sempre serà un lloc millor (i hi estarem representats de manera digna)", ha escrit Noriega.

O espazo que habite o germà @G_Pisarello sempre será un espazo mellor (e alí estaremos nós representados de xeito digno)

Abraçadas e azos na túa nova andaina.

El seu homòleg a la Corunya, Xulio Ferreiro (de Marea Atlàntica, una altra candidatura unitària on hi ha partits com Podem i Esquerra Unida), ha recordat "l'oportunitat" que ha tingut de compartir espai amb Pisarello i es mostra convençut que el tinent d'alcalde barceloní sabrà "com portar a Europa la veu de les ciutats".

Nestes anos tiven a oportunidade de compartir o espazo do municipalismo con moita xente boa e valente. Xente coma @G_Pisarello, con quen foi un pracer traballar e de quen teño aprendido moito.

L'alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve, de Saragossa en Comú, també s'ha afegit a la ronda de felicitacions i ha remarcat la importància de la política municipal en la situació actual. "El futur dels nostres pobles, el d'una ciutadania amb drets, el de la fraternitat entre les persones, ens el juguem avui, en cada una de les ciutats d'Espanya i Europa", ha dit.