Germà Bel declara davant la fiscalia acusat de delictes d'odi per tres tuits contra la Policia i Santamaría

Germà Bel, exdiputat de Junts pel Sí fins el 27 d'octubre, ha anat avui ha declarar davant la fiscalia acusat d'un delicte d'odi.

1/12 Avui he prestat declaració davant la policia judicial (Fiscalia) com a ‘investigat’ per un presumpte delicte d’odi I discriminació, per opinions públiques emeses sent Diputat