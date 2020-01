El Govern portarà aquest dimecres els pressupostos al Parlament malgrat la crisi entre ERC i JxCat

La relació entre JxCat i Esquerra va tocar fons aquest dilluns, però això no vol dir que el Govern s'acabi immediatament. De fet, de moment es manté l'agenda prevista i aquest dimecres l'executiu portarà els pressupostos al Parlament. Així, a primera hora es reunirà el consell executiu i aprovarà el projecte de llei dels comptes per aquest 2020 malgrat la tensió que es va viure al ple quan només mig Govern (els consellers de JxCat) es van aixecar per aplaudir el president de la Generalitat, Quim Torra.

Aquesta trobada del consell executiu es farà a l'hora habitual, a dos quarts de deu del matí, i, seguidament, el conseller d'Economia i vicepresident, Pere Aragonès, acudirà a la cambra catalana per comparèixer i explicar el detall dels pressupostos, a un quart d'una del migdia. "Quan el president hagi de comunicar una decisió, ja ho farà", asseguren fonts de Presidència sobre el desenllaç de la crisi entre socis de govern.

Des d'ahir Torra ha mantingut contactes amb diputats, consellers i també l'expresident Carles Puigdemont, que ja dilluns va participar en la reunió del grup parlamentari després que el president del Parlament, Roger Torrent, suspengués el ple. "Està escoltant", asseguren fonts de Presidència. Al llarg d'aquestes converses hi ha hagut diversos escenaris sobre la taula, però no s'ha pres cap decisió. "Està tot obert", repeteixen insistentment les fonts consultades, les quals comparteixen que la decisió de Torrent de deixar sense vot Torra és "gravíssima".

Els escenaris a debat

Ara bé, els dirigents de JxCat no comparteixen la recepta per sortir d'aquesta crisi. Mentre uns són partidaris d'aguantar i aprovar pressupostos fins que arribi la inhabilitació definitiva del Tribunal Suprem, els altres creuen que la situació és insostenible i s'han de convocar eleccions. Una altra de les opcions de què s'ha parlat en les últimes hores és la de destituir els consellers d'Esquerra i formar un govern monocolor que aprovi igualment els comptes del vicepresident Aragonès, que compten amb el suport dels comuns. Ara bé, un trencament de l'executiu faria replantejar el suport als pressupostos de Catalunya en Comú Podem, expliquen fonts del partit a l'ARA.

Fonts republicanes consultades per aquest diari exposen que Torra no els ha comunicat "res" sobre si pensa fer algun moviment i, per tant, argumenten que han de seguir endavant amb els comptes tal com tenien previst abans que esclatés la nova crisi entre socis. Des de la conselleria d'Economia calculen que, des de l'inici de la tramitació dels pressupostos –que comença aquest dimecres– fins la seva aprovació final, es trigarà entre un mes i mig i dos mesos.

Aquest serà el temps que ERC i JxCat hauran d'intentar mantenir la seva relació si volen tenir uns comptes en vigor abans d'anar a eleccions. L'últim any que la Generalitat va aconseguir aprovar uns pressupostos va ser el 2017. El 2018 no ho va fer perquè, entre la celebració del referèndum primer i l'aplicació del 155 després, va ser impossible dissenyar uns comptes. I els del 2019 no van veure la llum perquè no van trobar cap suport de l'oposició.