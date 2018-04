El tinent de la Guàrdia Civil d'Altsasu descriu un "calvari terrible" que el va fer témer per la seva vida

El tinent de la Guàrdia Civil involucrat en el cas d'Altsasu ha descrit avui en el judici que va viure un "calvari terrible" i que quan va rebre diverses agressions va arribar a témer per la seva vida. Segons la versió que ha donat davant el jutge de l'Audiència Nacional, va rebre "cops i patades per tots els costats", especialment al cap, les cames i l'esquena. A més, ha lamentat que ningú intentés ajudar-lo durant la baralla al bar Koxka. "No hi havia ningú que m'ajudés o que intentés calmar la situació", ha resumit.

L'afectat s'ha mostrat convençut que les persones que hi havia al bar sabien qui eren tant ell com la seva parella i ha assegurat que tan bon punt va arribar a l'establiment es va sentir observat. "Notes que et mira la gent, grups de gent que et miren constantment, que t'arriben a assenyalar", ha explicat l'agent. "Tot i que això es nota sempre", ha afegit. "A qualsevol bar que vagis estàs constantment vigilat".

Tal com ha explicat, anava camí del lavabo quan un dels acusats, Ohian Arnanz, el va aturar i li va preguntar si era "'madero'", després que un altre, Jon Ander Cob, li barrés el pas. Els agents van notar aleshores que els tiraven un got buit i va ser quan va entrar al bar un tercer acusat, Jokin Unamuno, que es va encarar directament amb el sergent i després amb ell "d'una manera bastant agressiva", dient-li coses que l'agent no recorda.

"En aquest moment comença el rebombori", ha explicat, i és quan nota que el comencen a pegar en diverses parts del cos. Els guàrdies civils decideixen marxar del bar per una mena de passadís que formen els agressors, i en segueixen "rebent cops". A fora els esperava un altre grup d'unes 20 persones, entre elles l'acusat Adur Ramírez, que van seguir colpejant-los i és aquí quan l'agent va témer per la seva vida. "Noto que m'estan colpejant constantment, noto un moment en què ja no puc estar dret i caic", ha explicat. "Va arribar un moment en què estava tan atordit que vaig perdre la noció de ser-hi, em pujava el dolor, no paraven, seguien anant i venint i jo me n'estava anant", ha explicat el tinent, que ha denunciat que es va sentir "indefens".

"Ningú es va acostar a mi, l'única a prop meu va ser la Mari Jose [la seva parella], que en algun moment es va posar a sobre meu, com abraçant-me, cobrint-me, demanant que paressin", ha explicat l'agent, per a qui els agressors "eren plenament conscients del que estaven fent". De fet ha expressat els seus dubtes que l'incident "fos espontani" i més aviat creu que "hi va haver una preparació prèvia, almenys per avisar", quan ells no van provocar ni van fer servir "males paraules en cap moment".

"Per a nosaltres va ser una eternitat patir allò, però devia durar minuts. Va ser un calvari terrible", ha explicat l'agent, d'origen valencià, que tenia 25 anys en el moment dels fets i portava un any destinat a Altsasu. Arran de la presumpta agressió, ha explicat que va haver de "trencar abruptament" amb la seva destinació, Altsasu, on li quedava "feina per fer". Segons ha dit, allà complia la il·lusió de la seva vida, treballar, però va haver de marxar i va estar vuit mesos de baixa després de sotmetre's a una operació de turmell arran de la qual ha dit que va haver de tornar a aprendre a caminar.