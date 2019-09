Iceta adverteix Torra que si aposta per la "il·legalitat" Catalunya tornarà a una "situació no desitjable"

Advertència de Miquel Iceta al president de la Generalitat, Quim Torra, aprofitant que el cap del Govern no ha definit encara la resposta a la sentència del judici del Procés. En la seva intervenció aquest dimecres al debat de política general, el primer secretari del PSC ha avisat que si el Govern aposta per la "il·legalitat" i la "desobediència" pot tornar a portar Catalunya al "desastre". "No volem cridar el mal temps, però si tornen a fer el que van fer tornarem a una situació no desitjable", ha dit, en una referència velada a l'aplicació del 155 que els socialistes van avalar l'octubre del 2017.

El líder del PSC ha admès que la sentència pot ser "controvertida" i que potser "molts catalans no la comparteixin", però hi ha afegit: "En democràcia les sentències poden ser objecte de crítica, però no de desobediència". Tal com explica l'ARA aquest dimecres, els socialistes cridaran a "acatar" la sentència i evitaran qualsevol tipus de qüestionament, especialment en el marc de la campanya electoral del 10-N.

Iceta ha parlat d'un Govern "dividit, desorientat i en fallida" i ha dit que el PSC només col·laborarà amb l'executiu si decideix governar per al "conjunt" dels catalans i no aposta per l'"autodeterminació" i la "confrontació". "Li agradaria ser president d'una República, però necessitem un president de la Generalitat, i això no ho tenim. Si vostè, per les raons que siguin i que poden ser legítimes, no es veu amb cor de fer-ho, crec que té l'obligació política d'apartar-se de la seva responsabilitat", ha dit a Torra, a qui ha recordat que, segons el Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) hi ha una majoria de catalans que no aprova la seva acció de govern.

"Què li sembla si fem el referèndum i ens deixem d’enquestes?", li ha respost Torra, recordant-li que tots els referèndums d’autodeterminació a Escòcia o al Canadà s’han perdut: "Tenen molt a guanyar els constitucionalistes", ha ironitzat el president. Dit això li ha deixat clar que el seu executiu ja treballa "en nom de tots els catalans". Iceta li ha respost reiterant la posició actual del PSC sobre un referèndum d'independència: "No creiem que [...] sigui una solució, no volem certificar una divisió per meitats. Creiem que val la pena posar-nos a buscar una solució on s’hi senti còmode una àmplia majoria".

Crida a no esperonar els CDR: "Algú podria justificar l'injustificable"

Després que el president digués que els nou membres dels CDR detinguts són "persones compromeses amb el país", Iceta l'ha acusat de confondre les "persones compromeses" amb les que pensen com ell. El socialista ha negat que l'operació policial de dilluns hagi "desvirtuat la presumpció d'innocència" i ha posat en qüestió que la policia o els jutges només puguin actuar quan s'ha consumat un delicte.

Malgrat agrair a Torra que defensi el caràcter "pacífic" i "democràtic" del moviment independentista, li ha dit que vagi amb compte amb la paraula "apreteu" que va dir als CDR perquè algú la podria "interpretar de manera molt incorrecta" i fer-la servir "per justificar una cosa injustificable". "Cal separar el que és clarament l'expressió legítima d'un projecte d'una expressió il·legítima", ha dit, i ha cridat l'independentisme a "desmarcar-se absolutament de qualsevol desviació d'aquesta línia d'actuació".

En clau social, ha lamentat la falta de pressupostos i el fet que el Govern tingui a l'abast "instruments que no està utilitzant". "Diu que Espanya no ens dona prou recursos [...]. A la Comunitat Valenciana li passa el mateix i inverteix més en àmbit social", ha dit. I denunciant que estan creixent les desigualtats a Catalunya, el primer secretari ha acabat dient que el país "no té el govern que mereix. Catalunya necessita un bon govern", ha conclòs, tot i que no ha parlat directament –com en els últims mesos– de la necessitat que es convoquin eleccions.

De tota la intervenció d'Iceta, Torra li ha concedit "dos punts positius" a Iceta. D'una banda, el de la necessitat d'abordar "l'emergència climàtica". "Em sembla important que sigui un dels grans consensos del país", ha reconegut. D'altra banda, també ha admès, tal com apuntava el primer secretari del PSC, que l’anglès és una "mancança d’aquest país".