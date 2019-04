Iceta: "L'independentisme no pot donar estabilitat a cap govern"

"Els independentistes no poden donar garantia d'estabilitat a cap govern, i quan dic que no poden ho dic en el ple sentit de l'expressió". Així ha rebutjat el secretari general del PSC, Miquel Iceta, que els socialistes prioritzin els pactes postelectorals amb els independentistes, i ha considerat "lògic" que el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, parli "d'una majoria molt àmplia que li permeti governar sense hipoteques".

Amb tot, també ha llançat dards contra Ciutadans, després que el líder del partit taronja, Albert Rivera, hagi rebutjat reiteradament formar part d'un govern espanyol amb Pedro Sánchez. "Ciutadans està mutant del centre esquerra al centre dreta", ha asseverat: "Per això crec que no hi pot haver un pacte amb ells; això sí, reconec la seva sinceritat perquè han deixat clar que pactaran amb la dreta si aquesta aliança se suma".

En el mateix sentit, Iceta ha criticat el pas d'Inés Arrimadas a ser la número dos al Congrés, abandonant el seu lloc com a líder de l'oposició i deixant el partit a Catalunya en la incertesa sobre qui la substituirà després de les eleccions. "La persona que va guanyar el 21-D, a la primera que ha pogut surt d'aquí", ha lamentat.

Torna a rectificar sobre el referèndum

D'altra banda, Iceta ha tornat a rectificar respecte a les seves declaracions de la setmana passada al diari basc 'Berria', en què va obrir la porta a un referèndum d'autodeterminació si l'independentisme assolia el 65% del suport a Catalunya. "Hi ha un intent per part d'alguns partits que les eleccions girin al voltant de Catalunya", ha lamentat. En aquest sentit, ha defensat que, tot i que la Constitució "té mecanismes de reforma, cal tenir majories necessàries". "Pensem que seria bo, però no buscarem dreceres", ha conclòs.