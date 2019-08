Joan Carles I ingressa a l'hospital per ser operat del cor: "Em veureu a la sortida"

Joan Carles I ha ingressat aquest divendres a la clínica Quirón de Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, per sotmetre's demà a una intervenció quirúrgica cardíaca que ja estava programada des del passat mes de juny.

"Em veureu a la sortida", ha assegurat el rei emèrit des de l'interior del vehicle a l'arribada al centre sanitari, quan els periodistes que l'esperaven allà li han preguntat com es trobava.

La necessitat de dur a terme aquesta operació va ser detectada en la revisió mèdica de caràcter general que se li va fer a principis de juny a la mateixa clínica en la que serà intervingut quirúrgicament pel doctor Alberto Forteza.

L'operació a la qual se sotmetrà aquest dissabte serà la dissetena al llarg de la seva vida, moltes de les quals de caràcter traumatològic.

Pròtesi al maluc

L'última vegada que l'excap d'Estat va haver de passar pel quiròfan va ser aquest mateix any. El 10 d'abril es va sotmetre a una operació per una lesió cutània per sobreexposició al sol. Però l'operació que va tenir més ressò -i que suposaria l'inici del declivi de la seva popularitat- va ser la que es va sotmetre el 2012 per una lesió al maluc que es va fer quan va caure mentre caçava elefants a Botswana en un viatge que s'havia mantingut en secret. En aquella ocasió els metges li van col·locar una pròtesi al maluc. Joan Carles I va necessitar dues operacions més el 2013 per solucionar una infecció de la pròtesi.

Les operacions de Joan Carles I en l'última dècada Extirpació d'un nòdul al pulmó (2010) Pròtesi al genoll dret (2011) Pròtesi al maluc dret (2012) Reducció d'una luxació al maluc dret (2012) Pròtesi al maluc esquerre (2012) Canvi de pròtesi al maluc esquerre (2013) Hèrnia discal (2013) Canvi de pròtesi al genoll dret (2018) Lesió cutània per sobreexposició al sol al pòmul esquerre (2019) Operació cardíaca (2019)

Des del 2 de juny, Joan Carles I ja no participa a cap acte oficial com a rei emèrit. Poc després de les eleccions municipals del maig, amb 81 anys i cinc després de la seva abdicació, va anunciar que es retirava de la vida pública. Ara, el pare del rei Felip VI torna al focus mediàtic perquè s'haurà de sotmetre a una intervenció quirúrgica cardíaca. Serà demà a la clínica privada Quirón de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, però la Casa Reial, com és habitual, no ha donat detalls de l'operació. El rei Joan Carles coneix bé els quiròfans: és la dissetena vegada que se sotmetrà a una operació, l'onzena en els últims deu anys.

La Zarzuela sí que va puntualitzar ahir, quan va fer l'anunci, que no es tracta d'una urgència: la intervenció estava prevista des de principis de juny, quan es va sotmetre a una revisió mèdica ordinària. Els metges que el van atendre van determinar que havia de passar pel quiròfan per un problema del cor que no s'ha fet públic i van programar l'operació per demà. De fet, el rei emèrit ha fet vida normal durant l'estiu i ha viatjat a Palma, a Pontevedra i, fins i tot, a principis d'agost va estar a Finlàndia per participar a una competició de vela.