El coronavirus ja ha infectat més d'11.000 persones a l'Estat, ha provocat la mort de gairebé 500 i, a curt termini, s'espera que la seva incidència continuï creixent, malgrat el confinament de la població. El rei emèrit Joan Carles I ha perdut l'assignació econòmica i el seu fill ha renunciat a qualsevol herència per les sospites que disposi de comptes en paradisos fiscals i hagi rebut almenys 100 milions d'euros del règim saudita partint de comissions il·legals. Ponderant una cosa i l'altra, per a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz "qüestionar la monarquia com a forma d'estat és més letal per a Espanya que el coronavirus". Així ho explica en un article publicat aquest dimarts a Ok Diario.

En opinió de Fernández Díaz, Espanya es troba davant d'una "autèntica raó d'Estat que exigeix que partits i dirigents estiguin a l'altura". I, en aquest sentit, considera "insostenible" que Podem, com a soci de Govern, se situï al costat dels "separatistes" per qüestionar la monarquia. "És insostenible que un partit de la coalició de govern faci prevaler la presumpció de sospita i culpabilitat sobre la innocència, i més en una qüestió com aquesta".

L'exministre i exdirigent del PP es mostra preocupat pel comunicat de la Casa Reial i no es va sorprendre pel fet que els independentistes "es freguin les mans", ja que el seu objectiu és "destruir Espanya i el seu edifici constitucional, que té la pedra angular en la monarquia parlamentària".

La preocupació de Fernández Díaz per les crítiques a la monarquia –no tant per les sospites sobre Joan Carles I– també és compartida pel que fa a la pandèmia que afecta el món, segons ell la més "dramàtica" després de les dues guerres mundials del segle passat. I, tot i que ara prefereix no fer sang per la lentitud amb la qual creu que s'han adoptat les decisions a l'Estat –també dubta que el confinament total sigui el més encertat–, sí que considera adequat exigir responsabilitats "quan es guanyi la guerra contra el virus maleït". Responsabilitats al govern espanyol i no pas a la monarquia.

Crítiques immediates

Les crítiques a l'article de l'exministre no han trigat en arribar, tant des de l'independentisme com des de Podem, els dos espais que ha assenyalat Fernández Díaz. El president del Parlament, Roger Torrent, li ha replicat que el que "és letal és no posar la vida de la ciutadania i el seu benestar per davant dels privilegis d'una monarquia corrupta".

El que és letal és no posar la vida de la ciutadania i el seu benestar per davant dels privilegis d'una monarquia corrupta. Per això som republicans. https://t.co/laUtygJvkR — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) March 17, 2020

De la seva banda, la presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat, en referència a l'article, que "l'estupidesa humana no té límits".

L'estupidesa humana no té límits. Ara, totes centrades en la lluita contra la crisi sanitària, econòmica i social. I tan aviat com sortim de casa, a jutjar a la monarquia. No només a una persona, a la institució. pic.twitter.com/QnE1HrHw3D — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) March 17, 2020

Tant ERC com JxCat, la CUP o Podem són alguns dels grups que van intentar impulsar una comissió d'investigació al Congrés sobre la monarquia i ja han anunciat que ho tornaran a intentar.