José Montilla fitxa pel consell d'administració d'Enagás, una de les energètiques de l'Íbex

L'expresident de la Generalitat José Montilla s'incorpora al consell d'administració d'Enagás, una de les ernergètiques de l'Íbex-35, segons va informar dimarts al vespre Crónica Global. Ni l'entorn de Montilla ni l'empresa –amb qui ha contactat l'ARA– confirmen la notícia, però s'espera que l'expresident faci un comunicat aquest dijous per explicar-se. Al seu costat, també se sumaran al consell d'administració José Blanco, exministre socialista que entre el 2009 i el 2011 va ocupar la cartera del ministeri de Foment, i el científic Cristóbal Gallego, de manera que s'amplia a quinze el nombre de membres del consell d'administració, entre els quals també s'inclouen altres polítics com les exministres del PP Ana Palacio (Exteriors) i Isabel Tocino (Medi Ambient) i l'expresident d'Aliança Popular Antonio Hernández Mancha, segons la informació d' El Confidencial.

Després de deixar la presidència de la Generalitat a finals del 2010, Montilla es va incorporar al Senat com a senador per designació del Parlament a partir del 2010. Va ocupar el càrrec fins que l'any passat, després de les eleccions generals del 28 d'abril, el PSOE va intentar situar Miquel Iceta com a president del Senat i Montilla va haver de renunciar al seu càrrec per cedir-li el lloc, tot i que finalment l'operació va acabar fracassant. Com a ministre d'Indústria de l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 i el 2006, Montilla es va ocupar, entre altres coses, de la regulació del sector energètic. La seva experiència està lligada a l'administració pública des de fa 37 anys, primer com a regidor de Cornellà, poc després com a alcalde (1985-2004) i també president de la Diputació de Barcelona (2003-2004), i va ser primer secretari del PSC (2000-2011).

Com a senador, Montilla va deixar de cobrar el sou a què tenen dret els expresidents del Govern de manera temporal, però no l'oficina que li dona suport. La llei que regula l'estatus dels expresidents, de fet, no preveu com a incompatibilitat amb l'oficina ni el fet d'ocupar un altre càrrec públic ni tampoc el de formar part d'un consell d'administració. En tot cas, encara es desconeix quines són les intencions de Montilla, que aquest dijous emetrà un comunicat. Ja va ser el primer president des de la Transició que després d'abandonar el Palau de la Generalitat ocupava un càrrec de representació pública –senador en aquest cas– i ara també serà el primer que formi part del consell d'administració d'una empresa.

Una de les grans empreses espanyoles

Enagás, amb seu a Madrid, és una empresa de transport de gas i la que s'encarrega de la gestió tècnica del sistema. Té 11.000 quilometres de gasoductes i tres magatzems subterranis a Serralbo (Osca), Gaviota (Biscaia) i Yela (Guadalajara); a més de quatre plantes de regasificació a Barcelona, Huelva, Cartagena i Gijón. També té el 50% de la planta regasificadora de Bilbao i el 72,5% de la de Sagunt. L'empresa cotitza a l'Íbex-35 des de la seva sortida a borsa l'any 2002.

El 2019 va obtenir un benefici net de 422,6 milions d'euros, un 4,4% menys que l'any anterior. És una de les companyies amb més percentatge de capital cotitzat a la borsa, ja que el 95% està en mans d'inversors, mentre que el 5% restant pertany a l'Estat a través de la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials). El seu president és el català Antoni Llardén.