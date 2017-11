Junqueras assenyala Rovira com a candidata

El cap de llista d’ERC a les eleccions del 21-D és Oriol Junqueras i, per tant, és formalment el candidat a la presidència de la Generalitat. Així ho va avalar el partit dissabte passat. Ara bé, ja aleshores els consellers nacionals van consensuar una alternativa per superar el marcatge judicial a Junqueras, que és a la presó d’Estremera per ordre de l’Audiència Nacional i contra qui la fiscalia s’ha querellat per rebel·lió i sedició. El nom de Marta Rovira va ressonar a la seu dels republicans i el mateix Junqueras apunta a la secretària general -i número 2 de la candidatura- com a opció de futur per al país en la carta que ahir va enviar a la militància: “Va sent hora que en aquest país una dona sigui al capdavant, una dona que mai no es rendeix, amb una determinació i un convenciment inigualables, assenyada i audaç alhora, tossuda i obstinada però també dialogant i pactista. Tots al seu costat, no la deixem mai sola. República té nom de dona”.

Fonts d’ERC entenen que, després del 21-D, hi haurà dos governs a Catalunya. El “legítim”, presidit per Carles Puigdemont i amb els consellers de l’executiu que van promoure l’1-O, i el govern que sorgeixi de les eleccions. Aquest segon probablement no serà presidit ni per Junqueras ni per Puigdemont, cap de llista de Junts per Catalunya (coalició del PDECat). I aquí és on, depenent de les majories, guanya força el nom de la número 2 d’ERC. En tot cas, en la carta a la militància, Junqueras també reivindicava la feina feta per l’executiu en els últims dos anys i remarcava la importància de guanyar els comicis. “Hi hem de ser i guanyar-les. I cal dir alt i clar que, en aquestes eleccions, el nostre candidat també és el president legítim, Carles Puigdemont, i el conjunt del Govern”, explicava.

A les llistes dels republicans també hi serà finalment Carme Forcadell, que ocuparà el número 4 per Barcelona. El partit li havia reservat aquest lloc i li havia donat llibertat perquè decidís, malgrat que inicialment ella no va voler que la incloguessin a la llista que es va aprovar dissabte. Fonts pròximes a la presidenta explicaven ahir que durant la campanya preferirà mantenir el seu rol institucional i la seva presència serà reduïda. Forcadell va passar una nit a la presó i, després de pagar una fiança de 150.000 euros, el jutge la va deixar en llibertat condicional amb l’advertència que no retornés a “l’activitat il·legal” per la qual se l’investiga.

“Vam ser ingenus”

L’independentisme s’ha instal·lat en els últims dies en l’autocrítica. Junqueras no la va esquivar en la missiva enviada als militants, tot i que es va mostrar “molt orgullós de la feina feta”. Segons ell, el principal error que va cometre el sobiranisme és pecar d’ingenuïtat. “Ingenus, vam creure que l’Estat mai no s’atreviria a aplicar aquests nivells de repressió. I que la UE no permetria que el govern del PP, en nom de la unitat d’Espanya, tolerés tants cops contra la ciutadania i les institucions catalanes”, reconeix.