L'ANC deixa de cobrar la quota als socis per si l'Estat els "bloqueja" els comptes bancaris

El secretariat nacional de l'ANC va aprovar en la reunió del 7 d'octubre no cobrar la quota trimestral als socis de l'entitat. "El moment és excepcional, hi ha rumors que pretenen bloquejar-nos els comptes", assegura l'Assemblea en un comunicat, després que transcendís que la Guàrdia Civil va demanar bloquejar els comptes i la fiscalia estudiava com suspendre l'activitat a les entitats sobiranistes. Les quotes es tornaran a cobrar "quan hi hagi seguretat" que es pot disposar dels diners -explica el mateix comunicat-. Actualment l'entitat sobiranista té 83.919 socis, 39.851 dels quals són de ple dret i paguen quota.

Davant les acusacions de l'oposició al Parlament i també des de Madrid que l'entitat sobiranista rep subvencions, l'ANC remarca que precisament té fixat per estatuts no rebre'n. "Tenen la dèria que hem rebut subvencions de la Generalitat per fer no se sap què, quan és notori que no en rebem per prohibició expressa dels estatuts", afirma l'entitat en el comunicat.

L'ANC és ara en el punt de mira de l'Audiència Nacional, després que la jutge Carmen Lamela dictés presó provisional preventiva per al president de l'entitat, Jordi Sànchez, i també el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Mentre Sànchez és a la presó de Soto del Real, internament s'han repartit les funcions amb membres de la permanent del secretariat i el vicepresident, Agustí Alcoberro, ha assumit la responsabilitat de ser portaveu.