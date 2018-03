L'alcalde de Fonollosa defensa davant la jutge que no va rebre "cap comunicació per escrit" que prohibís l'1-O

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, ha comparegut davant dels jutjats de Manresa per un presumpte delicte de desobediència durant l'1-O. L'alcalde ha contestat només a les preguntes del seu advocat en la declaració com a investigat, i s'ha negat a respondre les preguntes de la jutge i el fiscal. Hernández estava citat a declarar aquest dilluns com a investigat per un presumpte delicte de desobediència, però també com a perjudicat per les càrregues policials que va haver-hi l'1-O a Fonollosa. A la sortida dels jutjats, el batlle ha dit que en la seva compareixença com a investigat només ha contestat a les preguntes del seu advocat i la seva declaració s'ha centrat a relatar que "prèviament a l'1-O no havia rebut cap comunicació expressa per escrit" que prohibís "la celebració del referèndum".

En acabar la seva compareixença com a investigat, Hernández ha tornat a declarar davant de la mateixa jutgessa, però en aquest cas com a testimoni en el marc de la denúncia col·lectiva que coordina el Col·legi d'Advocats de Manresa per la cinquantena de ferits que va haver-hi 1-O a quatre municipis del Bages (Fonollosa, Callús, Castellgalí i Sant Joan de Vilatorrada). En concret, a Fonollosa cinc persones ferides han presentat denúncia, a més de l'alcalde. En aquest cas, Hernández sí que ha respost les preguntes de totes les parts –el seu advocat, la jutge i fiscalia– i ha dit que s'ha centrat principalment a explicar "els ferits que van haver-hi i les càrregues policials que es van produir" així com també "els danys materials que es van produir a les oficines i dependències municipals".

Hernández ha denunciat en declaracions als mitjans de comunicació una "persecució" cap a les institucions i els representants polítics i ha dit que es tracta d'una "volta del mitjó", ja que "l'1-O ho van fer contra els ciutadans i la gent de peu i ara giren la situació i ens volen fer responsables a aquells que l'únic que vam fer va ser no impedir que la gent es pogués expressar lliurement a les urnes".

El batlle bagenc ha dit que surt "satisfet" dels jutjats perquè ha pogut explicar tot el que va veure, però al mateix temps s'ha mostrat "preocupat pel recorregut que pugui tenir al causa". Malgrat tot, Hernández ha dit que té "molta confiança" en què "tot es redreçarà i es demostrarà el que realment va passar l'1-O, que només va ser el trencament de la convivència dels nostres pobles provocada per les actuacions violentes de la policia espanyola". A més, Hernández ha dit que queda demostrat per les imatges, pels atestats policials i per la seva declaració que l'1-O va haver-hi una "activitat democràtica, lúdica i pacífica".

Ahir, Hernández va fer un tuit en què explicava que aquest matí compareixeria davant la jutge i on assegurava que ho feia com a "representant" de la "dignitat i coratge de tot un poble".

Demà dilluns al matí (10h) compareixaré als Jutjats de Manresa citat per pressumpte delicte de desobediència. Ho faré representant la dignitat i coratge de tot un poble! Aquell va ser un dia que durarà anys. No podran! #Fonollosa #Camps #1O #democràcia #llibertat pic.twitter.com/baHrzthcAW — Eloi H. M. (@eloifonollosa) 11 de marzo de 2018

L'alcalde de Fonollosa estava citat a les 10.00 h, i davant les portes dels jutjats de Manresa s'han concentrat unes dues-centes persones que han volgut mostrar-li el seu suport a l'entrada i sortida del recinte. Els manifestants l'han rebut amb forts aplaudiments i també amb crits de 'No estàs sol'. Una quinzena de treballadors dels jutjats també l'han rebut amb una pancarta on es llegia 'Llibertat i democràcia'.

Abans d'entrar als jutjats, Hernández s'ha dirigit als concentrats per agrair-los la seva presència i ha dit que intentarà defensar el "coratge i dignitat" de la gent de Fonollosa i de Camps (nucli de població del mateix municipi). "Avui és la continuació d'allò que va passar el dia 1-O al nostre poble", ha apuntat el batlle, que ha denunciat "la persecució per terra, mar i aire que estan fent a la ciutadania, als polítics i a tothom". En aquest sentit, el batlle també ha lamentat que "algú està fent esforços ingents per crear una mena de realitat paral·lela d'allò que va passar".

Fa un mes, la jutgessa va citar a declarar 10 guàrdies civils que van participar en l'operatiu policial de l'1-O a Fonollosa. Dos dels agents que van declarar el 5 de febrer no van aclarir què van veure exactament ni tampoc si van sentir les ordres que es donaven.