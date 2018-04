Llarena ofereix a Comín i Serret personar-se en la causa per rebel·lió al Suprem

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència en què ofereix a l'advocat dels consellers Toni Comín i Meritxell Serret, exiliats a Bèlgica, personar-se en la causa per rebel·lió, tal i com ja han fet les defenses de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Llarena recorda que l'advocat de Comín i Serret, Gonzalo Boye, ja va representar-los en dos recursos presentats a l'Audiència Nacional el passat novembre després que se'ls comuniquessin les euroordres i la jutge Carmen Lamela els denegués la possibilitat de declarar per videoconferència.

Comín està encausat per rebel·lió i malversació, mentre que Serret per malversació i desobediència. Personar-se en la causa permetria a l'advocat de Comín presentar recursos de reforma i apel·lació i, per tant, dilatar el procés per suspendre'l com a diputat, tal i com ha fet Puigdemont.