Maragall creu que la unitat del Govern "no està en risc" però demana a JxCat que "abandoni les desqualificacions"

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dimecres que "la unitat i la fortalesa del Govern no estan en risc" després de les tensions entre JxCat i ERC al Parlament. En declaracions a la premsa, Maragall ha volgut fer una "crida a JxCat perquè abandoni el terreny de les desqualificacions" i ha descrit les discrepàncies com una "circumstància molt puntual i molt associada a les trampes que va col·locant el jutge Llarena". "Tenim entre mans una cosa massa important com per posar-la en qüestió a partir de circumstàncies com les que hem viscut avui", ha dit el conseller d'ERC. Segons ell, ara cal "asserenar" els ànims i "treballar" perquè en la pròxima discrepància entre l'Estat i les institucions catalanes hi hagi "unitat, fermesa i claredat".

Maragall ha defensat la proposta plantejada pel president del Parlament davant de la suspensió dels sis diputats, i ha assegurat que oferia "prou flexibilitat" i era "prou intel·ligent", ja que respectava "els drets de tots els diputats en igualtat de condicions".

Per això, ha lamentat que "una diferència d'interpretació sobre la millor solució" i les "diferències internes" a JxCat hagin provocat la suspensió del ple. "No crec que donem una bona imatge, tots plegats", ha dit. Segons Maragall, Llarena "està jugant cartes perdedores perquè sap que ha perdut" i fa "moviments més aviat desesperats". "L'adversari real és un estat amb totes les seves manifestacions i instruments", ha dit el conseller.