Marta Bosquet (Cs), escollida presidenta del Parlament andalús amb els vots de PP-A, Cs i Vox

La diputada de Ciutadans (Cs) per la província d'Almeria, Marta Bosquet, ha estat escollida presidenta del Parlament andalús amb un total de 59 vots dels 109 parlamentaris andalusos, en el transcurs de la sessió constitutiva de la XI legislatura autonòmica. Aquests vots són fruit de l'acord tancat entre el PP-A, Cs i Vox, atès que els seus parlamentaris sumen els 59 suports que ha recollit la candidatura de Marta Bosquet -26, 21 i 12, respectivament.

Per la seva banda, Inmaculada Nieto, candidata d'Endavant Andalusia, ha aconseguit 50 vots, que responen als que sumen els parlamentaris del PSOE-A i de la confluència, 33 i 17 diputats en total. Nieto i Bosquet es disputaven la presidència de la cambra atès que només Cs i Endavant Andalusia havien presentat una candidata per a presidir la mesa.

Així, el PSOE-A ha optat per no presentar cap candidatura apel·lant a la "pluralitat i a la generositat que requereix un moment com aquest", mentre que el PP-A i Vox tampoc han optat a aquest lloc, si bé això respon a l'acord que han tancat amb Cs per al repartiment de la mesa. D'aquesta manera, Bosquet es converteix en la tercera presidenta del Parlament andalús a la història de l'autonomia, després de les socialistes Mar Moreno i Fuensanta Coves, i la primera de Ciutadans.

Bosquet pren així el relleu del socialista Juan Pablo Durán en la presidència del Parlament andalús, que per segona vegada en la seva història estarà en mans d'un partit diferent al PSOE-A, com va passar amb Diego Valderas (IU) en la IV legislatura (1994 -1996). PP-A i Cs van tancar aquest dimecres un acord perquè la presidència de la Junta d'Andalusia recaigui en el líder popular, Juanma Moreno, mentre que la presidència del Parlament aniria a mans de la formació taronja.

A última hora de la nit, el president de Vox, Santiago Abascal, confirmava un acord del seu partit amb aquestes dues forces polítiques per compondre la mesa del Parlament després que PP-A i Cs "hagin demanat oficialment el suport del nostre partit, donant veu i vot a la mesa per Vox ", segons ha postil·lat.

Esperanza Oña (PP-A), Teresa Jiménez (PSOE-A) i Julio Díaz (Ciutadans) han estat elegits avui també com a vicepresidents primer, segon i tercer de la mesa del Parlament, respectivament, en el transcurs de la sessió constitutiva de la nova legislatura. Tots tres repeteixen en l'òrgan de govern de la cambra autonòmica. Esperanza Oña, candidata del PP-A, parlamentària per Màlaga i vicepresidenta segona de la mesa en la passada legislatura, ha obtingut un total de 34 vots dels 109 diputats andalusos, 26 dels parlamentaris populars i 8 del Vox, grup parlamentari que ha renunciat a presentar un candidat per a aquesta responsabilitat.

Per la seva banda, la parlamentària del PSOE-A Teresa Jiménez, diputada per Granada i vicepresidenta primera a la X Legislatura, ha acumulat 33 suports, els que corresponen als diputats socialistes. I finalment, Julio Díaz, diputat de Cs per Huelva i que també va formar part de la mesa en la passada legislatura com a secretari tercer, ha rebut 25 vots durant la sessió constitutiva, els que sumen el partit taronja a la cambra andalusa i quatre de Vox.

A més dels tres diputats elegits, ha aspirat a tenir una vicepresidència Ana Naranjo, candidata d'Endavant Andalusia i diputada per Còrdova, la qual no n'ha tingut prou amb els 17 vots de la confluència per obtenir un lloc a la Mesa. D'aquesta manera, Endavant Andalusia ha rebutjat la possibilitat de comptar amb una vicepresidència a la mesa en no voler participar en l'acord que han tancat el PP-A, Cs i Vox per al repartiment d'aquest òrgan.