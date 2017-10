El primer ministre de Bèlgica: "Puigdemont serà tractat com qualsevol altre ciutadà europeu"

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, ha marcat distàncies amb Carles Puigdemont. En un comunicat fet públic aquest dimarts després de la roda de premsa del president de la Generalitat a Brussel·les, Michel ha assegurat que el seu govern no ha convidat Puigdemont a Bèlgica ni ha fet cap "gestió" en aquest sentit. "La lliure circulació a l'espai Schengen li permet estar present a Bèlgica sense cap formalitat", ha subratllat el liberal francòfon.

Michel ha deixat clar que no tractarà Puigdemont, cessat del seu càrrec pel govern espanyol, com a president. "Serà tractat com qualsevol altre ciutada", ha assegurat. I ha afegit que "l'Estat vetllarà pel respecte a l'estat de dret". El primer ministre belga ha dit que el president de la Generalitat "té es mateixos drets i deures" que la resta dels ciutadans comunitaris.

Les mêmes droits et devoirs que tout citoyen européen pour Monsieur Puigdemont, ni plus ni moins. https://t.co/0YenmJsvws — Charles Michel (@CharlesMichel) 31 d’octubre de 2017

Michel, però, ha insistit en la seva crida al diàleg "en el marc de l'ordre nacional i internacional" per solucionar el conficte polític entre Espanya i Catalunya. De fet, el primer ministre belga és el líder europeu que més ha criticat la manca de diàleg del govern espanyol. Les seves crítiques a la violència policial i la seva crida a la mediació europea si fracassava el diàleg li van costar un conflicte diplomàtic amb Espanya.