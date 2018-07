La Moncloa critica els “passejos electorals” del PP i Cs a Ceuta

La pressió migratòria està a punt de convertir-se, juntament amb la vaga de taxis, en el pitjor maldecap de Pedro Sánchez aquest estiu. El gir extremista de Pablo Casado al capdavant del PP ha empès Albert Rivera a abraçar també el discurs antiimmigració i a anunciar que aquest és el “principal problema per a Espanya”. El líder de Ciutadans va viatjar ahir a Ceuta per denunciar in situ el “bonisme ” del govern de Sánchez i que “miri cap a un altre costat” davant de la “radicalització dels salts a la tanca”.

Demà farà tres quarts del mateix el nou president del PP després que durant el cap de setmana assegurés que hi ha “milions d’africans” que es plantegen entrar a Espanya per “l’efecte crida” de l’ Aquarius. Ahir, durant la seva intervenció davant del PP madrileny, Casado va reafirmar-se i va presumir que li diguin “radical” per ser “fidel” als seus principis. El primer a viatjar a la frontera fa dies va ser el líder del partit d’extrema dreta Vox, Javier Ortega. Els populars admeten que amb aquest viatge busquen aglutinar el vot més ancorat a la dreta.

Tot i negar un efecte crida per l’ Aquarius -les xifres dels experts també ho descarten- i que Espanya estigui davant d’un “col·lapse”, la Moncloa ha enviat un nou SOS a Brussel·les per rebre ajuda d’emergència extra per l’augment de la pressió migratòria. Una pressió que consideren que és conseqüència de “l’absoluta imprevisió” del govern de Mariano Rajoy. El Consell Europeu va pactar al juny 55 milions d’euros per al Marroc i Tunísia, i ara Sánchez demana que es paguin ja almenys els 35 milions per al Marroc.

Fonts del govern espanyol, a més, van fer ahir una crida a tots els partits polítics a afrontar amb “lleialtat, visió d’estat, prudència i intel·ligència” el problema de la immigració, i van censurar els “viatges electorals” tant de Casado com de Rivera a la tanca de Ceuta. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha convocat per dijous la comissió delegada per a assumptes migratoris per desplegar el pla de xoc de 30 milions d’euros per fer front a la crisi.

Sánchez va enviar la setmana passada una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per demanar assistència d’emergència addicional. Tot i així, el PP i Ciutadans mantenen que el govern socialista no s’està movent i repten el president espanyol a trepitjar Ceuta mentre el ministre de l’Interior porta setmanes de viatge pel Magrib i el Sahel. Fernando Grande-Marlaska, que rebutja l’ús de filat tallant a la tanca, també es nega a utilitzar material antidisturbis per aturar l’entrada de persones i aposta per frenar l’onada de refugiats en origen, tant a Mauritània -que va visitar ahir- com al Marroc. Mentrestant, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han incrementat la pressió sobre el govern espanyol i reclamen més efectius i recursos en reunions amb el PP, Ciutadans i Vox.

Ball de xifres

Però a efectes pràctics, les mesures que posen sobre la taula el PSOE, el PP i Ciutadans per aturar la pressió migratòria són les mateixes: treball en origen, combatre les “màfies” i donar més recursos a les forces de seguretat. La gran diferència són les acusacions creuades per qui és el culpable de l’augment de l’arribada d’immigrants. Casado diu que és Sánchez per l’acollida de l’ Aquarius, mentre que el president espanyol culpa Mariano Rajoy. Del que s’oblida el nou president del PP és que ell va donar suport a l’acollida del vaixell a València per “raons humanitàries” desmarcant-se d’altres companys de files seus. Ahir el flamant secretari general dels populars, Teodoro García Egea, intentava justificar-ho sense tampoc poder aclarir d’on venien les xifres dels “50 milions d’africans” que, segons Casado, estarien reunint diners per arribar a Espanya.

García Egea va dir que hi ha informes “d’ONGs i organitzacions humanitàries amb xifres similars”, però va admetre no tenir la informació. “Que un vaixell ple de persones no tingui port és un drama, és un drama que Espanya ha d’assumir, però això no és incompatible amb assegurar que aquestes persones no siguin víctimes de màfies i tenir en compte que el govern de Pedro Sánchez és responsable de donar una solució”, va dir durant la roda de premsa posterior al primer comitè de direcció de Casado.

Segons dades de Salvament Marítim, fins al 23 de juliol d’aquest any s’han rescatat un total de 22.500 persones en més de 1.200 pasteres, i el Marroc n’ha rescatat 3.825. En total han mort un total de 153 persones. Es tracta de més del triple que durant el mateix període de l’any passat, que ja duplicava el del 2016. Per al govern espanyol la principal raó és que el govern italià de Matteo Salvini hagi tancat els ports a l’acollida de refugiats.