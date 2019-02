Nuet proposa que ERC i els comuns vagin junts a les generals

El comitè central de Comunistes per Catalunya ha proposat, a partir d'una iniciativa del seu secretari general, Joan Josep Nuet, concórrer a les eleccions del 28 d'abril amb Catalunya en Comú Podem i amb ERC. "El partit no pot estar absent de l'escenari sortint del 28-A, i les seves aportacions de propostes socials i de diàleg per encarar el conflicte entre Catalunya i Espanya requereixen una proposta valenta que connecti amb la majoria social treballadora i agermani de nou els pobles lliures d'Espanya", assegura en un comunicat. La resolució es debatrà entre el 22 de febrer i el 7 de març.

La proposta arriba en un context de canvis a l'espai dels comuns. Tal com va publicar l'ARA, ERC està negociant una possible aliança amb els impulsors de Sobiranistes, el corrent intern dins els comuns que fins ara encapçalaven Nuet i Elisenda Alamany, tots dos crítics amb la direcció del partit.

Les tibantors entre Alamany i el grup parlamentari de Catalunya en Comú, presidit per Jéssica Albiach, han arribat massa lluny: dimarts passat, Alamany va abandonar els comuns però de moment es manté com a diputada no adscrita al Parlament. En les pròximes setmanes presentarà una nova plataforma, completament al marge de la formació, i que ja no es dirà Sobiranistes, nom reservat per a l'actual corrent intern dels comuns (del qual se'n desconeix el futur).

En aquest context, Nuet es manté tant al grup parlamentari dels comuns com al partit, tot i que dimecres passat ja va avançar que EUiA, del qual és coordinador general, també està reflexionant sobre la seva continuïtat en el projecte dels comuns, un partit que considera "fallit".

A la marxa d'Alamany i el distanciament de Nuet s'hi sumen recentment la de Xavier Domènech al setembre, que va al·legar motius personals. Al Congrés, la diputada d'En Comú Marta Sibina es va desmarcar de Podem i va votar al gener en contra de tots els decrets de Pedro Sánchez. El 15 de febrer també va deixar la política lamentant incompliments dels comuns referents a l'acollida de l'Open Arms i el compromís amb un referèndum. Poc abans de les eleccions del 21-D, Albano Dante Fachin també va deixar Podem.