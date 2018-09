Xavier Domènech abandona tots els càrrecs de Catalunya en Comú i Podem, tant de partit com al Parlament

El cap de files de Catalunya en Comú (CatComú) i de Podem, Xavier Domènech, deixa tots els càrrecs que ostenta, tant de partit com al Parlament. En una publicació al seu compte de Facebook, ha assegurat aquest dimarts a la tarda que està "esgotat políticament i personal" i creu que "és l'hora de donar pas a noves persones amb idees fresques i l'energia necessària per dur a terme els reptes que el país demana els pròxims mesos".

"Després d'una profunda reflexió he decidit que és el moment de deixar tots els meus càrrecs, tant al Parlament com el de Coordinador General de Catalunya en Comú i Secretari General de Podem Catalunya", apunta Domènech en el seu escrit, en el qual agraeix haver compartit viatge amb Ada Colau i Pablo Iglesias però "sobretot amb milers de persones anònimes que construeixen amb les seves mans un futur per tots i totes".

Domènech es mostra "orgullós" d'aquests anys de representació política, però admet que li han passat factura a nivell personal. "Unes responsabilitats que s'han carregat en excés sobre les esquenes de la meva família. I sense ells tampoc no sóc res. Ara és hora de retornar-los tot el temps que els hi he manllevat, que ha estat, injustament, molt", continua el ja exlíder dels comuns.

Domènech ha traslladat aquesta decisió en les reunions de les executives que han celebrat Podem primer i Catalunya en Comú després. "Ha rebentat", expliquen fonts del partit, que asseguren que aquest escenari "flotava" en l'òrbita dels comuns. Aquest pas arriba només uns mesos després que Domènech es convertís en el líder gairebé indiscutible de l'espai de l'esquerra alternativa, assolint la secretaria general de Podem Catalunya beneït per Iglesias i ratificat a la coordinació de CatComú. A més, era el president del grup parlamentari al Parlament de Catalunya, després del seu destacat paper com a cap de files d'En Comú Podem al Congrés.

Ascens meteòric a la primera línia

El cas de Domènech és especialment singular pel seu ascens meteòric a la primera línia política. Implicat a Procés Constituent i militant de Podem des dels inicis de la formació el 2014, aquest professor d'història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona va entrar en política institucional com a comissionat d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona. Els comuns, però, van apostar per la seva figura com a cap de llista a les eleccions generals del desembre de 2015 i va aconseguir la victòria a Catalunya. En la reedició dels comicis el juny de 2016 va tornar a guanyar amb 12 diputats i va iniciar un període relativament curt a la cambra baixa, en el qual va destacar la sintonia amb Iglesias.

La voluntat de CatComú de fer-se fort a Catalunya va portar la formació a apostar per ell per encapçalar la llista a les eleccions del 21 de desembre. Tot i els mals resultats -que de fet Domènech reconeix en el seu escrit de comiat-, va decidir deixar el Congrés i quedar-se a Catalunya. Una manera d'estar més a prop de la seva parella i el seu fill petit, una de les principals raons que ara porten Domènech a fer un pas enrere.

Des d'aleshores, fruit del consens que diferents actors han subratllat que generava dins l'espai, Domènech va erigir-se com el líder de l'espai, rellevant Ada Colau d'aquesta plaça, centrada amb l'alcaldia de Barcelona. L'elecció de Domènech com a coordinador general de CatComú en la seva assemblea fundacional li va donar marge per construir una executiva raonablement al seu gust, amb figures importants com Elisenda Alamany, parella de ball al Parlament i responsable de Comunicació de la formació. Portes endins, persones de la seva confiança com Marc Parés i Xavi Matilla ocupaven posicions de pes al nucli. "Et trobaré molt a faltar", ha resumit aquest dimarts Alamany a Twitter, un cop s'ha fet pública la notícia, i ha afegit: "Per a mi, avui deixa la política institucional una persona honesta, propera, generosa; un home bo. Una intel·ligència política que Catalunya necessita. Sense tu no explicaria Catalunya en Comú Podem".

Vaig arribar als Comuns de la teva mà. Per a mi, avui deixa la política institucional una persona honesta, propera, generosa; un home bo. Una intel·ligència política que Catalunya necessita. Sense tu no s'explicaria @catencomupodem. Et trobaré molt a faltar, @XavierDomenechs. pic.twitter.com/nUmvEVPV4E — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 4 de septiembre de 2018

Podem ha fet públic un comunicat en què ha agraït al seu fins ara secretari general la seva feina que ha permès "superar les divisions internes", i ha convocat un Consell Ciutadà extraordinari aquest dissabte per "analitzar la situació i prendre les mesures adequades".

Les primàries que van tensar el partit

Tot i el seu lideratge, la seva intenció de fer tàndem amb Alamany al capdavant dels comuns no va reeixir per a les primàries del passat juliol. La topada amb sectors de Barcelona en Comú i la cúpula d'ICV va provocar que Alamany fes un pas al costat i les pretensions de Domènech quedessin reduïdes a la negociació amb el sector crític, avalat per Colau, reticent a les posicions més sobiranistes del partit. El xoc es va resoldre amb un pacte en què Domènech i l'alcaldessa de Barcelona es presentaven conjuntament a la coordinació.

En l'executiva en què aquest dimarts ha anunciat la dimissió, s'havia de començar a abordar la proposta del nou nucli, aquesta vegada fruit d'una negociació entre Colau i el mateix Domènech. Una situació que havia provocat que els comuns mantinguessin un estiu de perfil baix i tornessin de les vacances amb molts temes pendents de resoldre que ara es multipliquen.