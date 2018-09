DIRECTE: La fiscal general de l'Estat adverteix l'independentisme que no pot haver-hi "excepcions" a la llei

El Suprem escalfa motors de cara el judici per l'1-O. Tots els poders de l'Estat fan pinya aquest dilluns a la sala de plens de l'alt tribunal en l'obertura d'un any judicial marcat, per cinquè any consecutiu, per la resposta a l'independentisme. El curs comença amb totes les mirades posades en la Sala Penal del Suprem, però on hauran de desfilar els presos polítics els pròxims mesos. L'últim pas que queda per a l'inici del judici oral és que les parts presentin els escrits d'acusació i, segons ja va avançar 'El País' i van confirmar a Europa Press fonts jurídiques, està previst que la fiscalia mantingui l'acusació per rebel·lió malgrat el relleu de poders a la Moncloa.

Felip VI presideix en aquests moments la cerimònia, acompanyat de tota la cúpula del Poder Judicial: el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; la fiscal general de l'Estat, Maria José Segarra; el president del Constitucional, Juan José González Rivas; la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega; i del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente.

La fiscalia actua amb "absoluta autonomia"

Amb un discurs més moderat de to que els seus predecessors -escollits pel PP- però igual de "ferm", María José Segarra ha presentat la memòria de l'últim curs del ministeri públic, en què ha advertit l'independentisme que "no pot haver-hi excepcions" a la llei. És a dir, que "la llei sempre està per sobre de tot", per sobre també de les "legítimes aspiracions polítiques d'una part de la societat" catalana que "aquests dies es reivindiquen especialment -en relació a la Diada i a un any de l'1-O. "No hi ha res més democràtic que la llei, perquè la llei ens vincula a tots", ha assegurat per finalment reivindicar que el ministeri fiscal actua "amb absoluta autonomia i només al servei del principi de legalitat". Una rèplica a les insinuacions que el govern de Pedro Sánchez aconseguiria al final rebaixar el delicte de rebel·lió en el judici contra l'independentisme.

Fent balanç de l'últim any, Segarra ha defensat la tasca feta pel seu predecessor, Julián Sánchez Melgar, i ha homenatjat el difunt José Manuel Maza, qui va presentar la querella per rebel·lió al Suprem i a l'Audiència Nacional. En aquest sentit, la fiscal general ha reivindicat la "ferma actuació de les institucions de l'estat de dret i també del ministeri fiscal a Catalunya en el seu inequívoc compromís amb el principi de legalitat.

Segarra també ha advertit que una "ciutadania dividida o enfrontada no pot arribar al consens bàsic en què es funda qualsevol organització social". Per a la fiscal general, la situació "generada" a Catalunya és "greu" i ha lloat la "difícil tasca" dels fiscals catalans en "oferir una resposta adequada". "Seré especialment ferma enfront a qualsevol intent de condicionar, personal o professionalment, es que exerceixen les seves funcions en aquesta comunitat. A tots ells vull mostrar un suport absolutament inequívoc", ha conclòs.

Per part del govern espanyol: la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Així com també la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i diferents portaveus dels grups parlamentaris, inclòs el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que per primer cop assisteix a l'acte.

Cinc anys marcats pel Procés

L'obertura de l'any judicial ha estat marcat, des del 2014, pel Procés. Fa cinc anys, a les portes del 9-N, el llavors fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres-Dulce, ja va advertir que si Artur Mas treia les urnes al carrer "utilitzaria tots els instruments del Codi Penal". Mariano Rajoy no va utilitzar la repressió del passat 1-O, però sí que Mas va acabar al banc dels acusats al Suprem. Dos anys després, el 2016, la successora de Torres-Dulce, Consuelo Madrigal va tornar a prometre utilitzar els "tribunals penals" per combatre el Procés si era "necessari". L'any passat encara van tancar més files i la cúpula del Poder Judicial en ple va prometre assistir Rajoy per frenar l'1-O i "salvar la unitat d'Espanya". Dotze mesos després estem a les portes d'un judici oral contra bona part dels líders independentistes, amb nou d'ells en presó preventiva.