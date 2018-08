El PP de Lleida demana el 155 per les referències a la Guàrdia Civil en la carta d'un restaurant de Balaguer

El diputat al Congrés per Lleida del PPC, José Ignacio Llorens, ha exigit al govern espanyol que apliqui al més aviat possible el 155 a Catalunya i n'ha justificat la necessitat posant com a exemple la ''provocació constant independentista'' en referència a la polèmica que ha generat un restaurant de Balaguer pels noms de dos plats que té a la carta. En concret, el Nova Font Blanca ofereix al seu menú plats que porten per nom "Guàrdia civil andalús a la brasa" i "Mans de jutges i fiscals del Constitucional a baixa temperatura". La resta de plats d'aquesta carta que es pot consultar al lloc web de l'establiment tenen noms comuns. Així mateix, al menú hi figura el missatge "Salut i República i que Déu Nostre Senyor vos guardi", una referència que també ha despertat rebuig d'alguns usuaris a les xarxes socials.

Per a Llorens, aquesta ''provocació'' demostra que la ''qüestió catalana s'escapa de les mans del govern espanyol'' i considera que els independentistes ''s'aprofiten de la debilitat de l'executiu que lidera Pedro Sánchez''. Llorens es mostra convençut que polèmiques com la del restaurant de Balaguer es multiplicaran durant les pròximes setmanes a mesura que s'acostin dates com el 6, el 7 i l'11 de setembre o l'1 d'octubre. És per això que es pregunta fins quan creu el govern espanyol que ''cal aguantar". "Però al PP ho tenim clar: s'ha d'aplicar ja el 155''.

En aquest sentit, Llorens considera que declaracions com les de Carmen Calvo, que després que el president de la Generalitat, Quim Torra, digués que calia ''atacar l'Estat'', va afirmar que a l'Estat no se l'ataca ''amb una frase'', donen ''carta blanca al separatisme''. Segons el diputat popular, els independentistes ''tenen la sensació d'estar en una barra lliure, i és normal, perquè veuen que surt gratuït assetjar el jutge Llarena obligant-lo a renunciar a passar les vacances a Catalunya''. Així mateix, Llorens critica que es desplegués una pancarta contra el rei Felip VI a la plaça Catalunya ''sense conseqüències'' i afegeix que s'estan utilitzant políticament als Mossos d'Esquadra per ''perseguir els que retiren llaços grocs que embruten els carrers''.

Per tot plegat, Llorens creu que cada dia ''és més evident que no es pot governar Espanya amb els que la volen trencar'' i per això assegura que el president del seu partit, Pablo Casado, s'ha posat a disposició de Pedro Sánchez per activar ja el 155.