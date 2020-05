El PP confirma que votarà en contra de la propera pròrroga de l'estat d'alarma

El president del PP, Pablo Casado, ha confirmat aquest dimarts en roda de premsa -la primera després de 15 dies- que el seu grup votarà 'no' a la propera pròrroga de l'estat d'alarma. "Vam avisar que seria l'última vegada que faríem un vot que no fos el contrari", ha afirmat Casado en roda de premsa. En la votació de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma de la setmana passada, els populars, tot i que havien amenaçat en oposar-s'hi, finalment es van abstenir. Aquesta vegada, però, Casado ha assegurat que "no hi haurà negociació de la cinquena pròrroga". El líder popular ha justificat aquesta posició pel fet que el govern espanyol no ha volgut valorar cap de les seves propostes econòmiques i ha insistit que hi ha un marc legal per fer la desescalada fora de l'estat d'alarma.

Tot i votar en contra de prorrogar per cinquena vegada l'estat d'alarma, Casado ha assegurat que aprovaran els decrets que considerin que són "positius pels espanyols". "Però no formarem part de la governabilitat de Sánchez i Iglesias", ha avisat el líder popular, que també ha reiterat que en cap cas entraran a negociar uns pressupostos amb el govern espanyol. En aquest sentit, ha posat en dubte la "lleialtat" dels socis d'investidura de Pedro Sánchez.

El 'no' oficial que ha anunciat Casado aquest dimarts ha anat acompanyat de la presentació d'un pla alternatiu a la desescalada i les mesures econòmiques que ha proposat el govern espanyol. Una contraproposta que els populars han batejat com a Activem Espanya i que, proposa, entre d'altres mesures un gran pacte sanitari. El que han anomenat com a "Pacte Cajal", el PP vol que serveixi per refinançar la sanitat pública i també per crear entitats com una agència nacional de salut pública, en què hi hauria un programa per a epidèmies i on també hi hauria un representant de cada comunitat autònoma.

Els populars faran aquesta proposta també en el si de la comissió per a la reconstrucció social i econòmica que s'ha constituït al Congrés dels Diputats i de la qual, la diputada Ana Pastor, en serà la portaveu del PP. En aquest nou pla, Casado també proposa una bateria de mesures socials i econòmiques per reactivar l'economia espanyola, entre les quals són partidaris d'allargar els ERTO fins al 31 de desembre. La diputada Ana Pastor; el conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid, Enrique López, i també l'exministra Elvira Rodríguez, dirigiran aquest pla.