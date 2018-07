El PP proposarà un canvi en la llei de símbols per prohibir les estelades i els llaços grocs

El PP i Ciutadans pugnen per abanderar la la lluita contra l'independentisme. Aixecat l'article 155, els dos partits s'han concentrat en denunciar la presència de llaços gros i estelades a l'espai públic. La nova portaveu dels populars al Congrés, l'exministra Dolors Montserrat, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit presentarà al setembre una proposta per modificar la llei de símbols i adaptar-la a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que demanava "garantir la neutralitat" als carrers i obligava l'ajuntament de Sant Cugat a retirar l'estelada. Forma part del "decàleg de propostes" del nou equip de Pablo Casado, que també inclou l'enduriment del Codi Penal contra l'independentisme.

L'anunci de Montserrat arriba després que Rivera posés en marxa la setmana passada una campanya per "netejar els carrers, platges i places de Catalunya de creus i llaços grocs". El PP no ha anunciat encara si se sumarà a aquestas campanya, però sí que ha censurat que Sánchez estigui de "genolls davant l'independentisme, que és insaciable".

Durant una roda de premsa al Congrés per fer balanç del final del curs polític, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a demanar l'aplicació de l'article 155 en alguns casos, com per prohibir la reobertura de delegacions de la Generalitat a l'estranger o dels cartells de "llibertat presos polítics i exiliats" de les institucions públiques. En aquest sentit, Montserrat -igual que ja va fer Casado el cap de setmana- ha recordat a Sánchez que el PP té majoria absoluta al Senat i que poden demanar tornar a aplicar l'article 155 a Catalunya.

Petició als ajuntaments per treure els símbols independentistes

El PP també presentarà un escrit a tots els ajuntaments on té representació per demanar que es retirin els símbols independentistes dels espais públics. El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, vol que la sentència del TSJC de la setmana passada que obligava a l'ajuntament de Sant Cugat a retirar l'estelada d'una de les places de la ciutat, també s'estengui a la resta de municipis. "El que no pot ser és que els que no som independentistes haguem d'aguantar que a la plaça de torn hi hagi una estelada penjada", ha criticat Albiol.

Tot i que el president popular s'ha escudat en la sentència del TSJC i ha demanat que es compleixi a la resta d'ajuntaments catalans, el cert és que la decisió del tribunal català encara no és ferma, perquè l'ajuntament de Sant Cugat l'ha recorregut al Tribunal Suprem. "Creiem que la sentència no canviarà", ha dit Albiol. Sigui com sigui, si els municipis on ho demanin no retiren les estelades i llaços grocs, el líder popular ha amenaçat de portar els alcaldes als tribunals. De fet, de moment, la sentència contra l'Ajuntament de Sant Cugat només afecta a aquest municipi i, perquè s'apliqui a la resta de pobles, cal una sentència específica per cada un d'ells.

"Tan les estelades com els cartells dels presos, s'han de retirar dels espais públics", ha advertit Albiol. A l'hora de presentar aquest escrit als ajuntaments catalans, diversos dirigents populars acompanyaran els regidors de cada municipi. "És una acció que representa el sentiment de moltes persones", ha assegurat Albiol.