El PP torna a registrar al Congrés una reforma electoral perquè governi la llista més votada als ajuntaments

Quatre anys després, el PP hi torna. La primera proposició de llei que ha registrat el nou equip de Pablo Casado al Congrés des de la victòria en les primàries ha estat una reforma de la llei electoral perquè als ajuntaments governi la llista més votada i acabin "els pactes opacs als despatxos". És una reforma que els populars ja van plantejar l'estiu del 2014, abans de les municipals del 2015, però que mai s'ha arribat a votar a l'hemicicle. En concret, segons ha anunciat la nova portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, la intenció és que s'atorgui la majoria absoluta de regidors a qui guanyi amb el 35% o més de vots i cinc punts d'avantatge sobre el segon o amb el 30% o més i deu punts de diferència.

Si aquests propòsits no es compleixen, el PP proposa celebrar una segona volta en què participin tots els partits que hagin obtingut el 15% dels vots. En aquest cas, també es donaria la majoria absoluta de regidors a qui superi més del 40% dels suports o quedi primer amb almenys set punts de diferència sobre el segon.

El PP busca així aconseguir el control de la majoria d'ajuntaments després que perdés el 2015 moltes de les capitals espanyoles, com per exemple l'ajuntament de Madrid. La reforma seria de la llei orgànica del règim electoral general (Loreg) i està pensada exactament tenint en compte els resultats dels populars i per aturar l'avenç de Ciutadans en els consistoris espanyols després que hagi intentat sumar trànsfugues del PP els últims mesos.

"Els ciutadans ens ho demanen pel carrer, que volem que l'alcalde sigui el que guanyi", ha dit Montserrat denunciant els "pactes opacs" als despatxos entre els partits menys votats. Segons fonts populars, el PSOE estaria d'acord amb un sistema de doble volta que reforci el bipartidisme, però no té clara l'opció que governi la llista més votada. Els populars, però, diuen estar oberts a esmenar la proposta i a arribar a un acord.

Tot i tractar-se d'una mesura per als ajuntaments, Monsterrat ha remarcat que és el primer cop en democràcia que el partit més vota tno governa i ha assenyalat que el PP és conscient que ha de "liderar la iniciativa política".