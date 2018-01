El PSC s’obre ara a repetir l’aliança amb Units per Avançar de cara a les municipals

Les eleccions del 21-D van ser excepcionals per molts motius. Imposades per l’Estat amb el 155, tornaven a plantejar-se en clau plebiscitària en un context de repressió que no existia el 27-S. A les llistes, a part de candidats a la presó i a l’exili, hi havia molts independents. I és precisament aquest context el que li va servir a Miquel Iceta per justificar un dels titulars de la precampanya: l’exlíder d’Unió Ramon Espadaler seria el número tres del PSC per Barcelona. El fitxatge era el pal de paller de l’Acord pel Seny i el Catalanisme, un pacte amb Units per Avançar -formació hereva d’UDC- per “donar veu a tots els catalanistes no independentistes, de l’esquerre al centre”. Les diferències ideològiques amb els democristians van obligar els socialistes a repetir que l’acord era “excepcional”, com els comicis, i que no implicava un gir a la dreta. “No prefigura col·laboracions futures”, insistia Iceta. Un cop passades les eleccions i analitzats els resultats, però, el discurs comença a canviar. Els socialistes no descarten ara tornar-se a aliar amb Units de cara a les municipals de l’any que ve.

Així ho confirma a l’ARA el responsable de política municipal del partit, Jaume Collboni. El també cap de files del PSC a Barcelona deixa clar que ara mateix no hi ha cap proposta sobre la taula en aquest sentit, però admet que seria “perfectament factible” tornar a pactar amb els hereus d’Unió per sumar forces als comicis locals. Diverses fonts del PSC avalen aquest plantejament, convençuts que part del lleuger creixement de la formació el 21-D -al voltant de 83.376 vots i un escó més, lluny de les expectatives-és gràcies als d’Espadaler. “Dins de les males notícies i els mals resultats que hem tret, es valora positivament haver ampliat la nostra base electoral per la part del catalanisme moderat”, afirma un dirigent.

Collboni destaca el cas de diversos municipis on el PSC hauria fet forat en l’àmbit del catalanisme no independentista gràcies a l’aliança amb Units. A Barcelona, per exemple, el PSC va créixer a Sarià-Sant Gervasi (més d’un 7%), les Corts (4,85) i l’Eixample (3,81), els tres districtes on UDC va obtenir els millors resultats el 2015. L’Aliança pel Seny i el Catalanisme també hauria fet efecte en municipis amb rendes altes com Sant Cugat (on el PSC va pujar més de 4 punts), en barris residencials o del centre de Castelldefels (prop de 3,5 punts més) o a Sant Just Desvern (gairebé 4 punts més), un dels municipis del Baix Llobregat on millor li va anar a Espadaler el 27-S. “La idea és continuar caminant plegats per no perdre aquest espai electoral”, afirma el citat dirigent. I més, afegeix, quan Cs ha refermat el lideratge entre les classes populars unionistes.

Des d’Units per Avançar també fan un bon balanç del tàndem amb el PSC i creuen que els resultats del 21-D avalen el “plantejament no frontista” de la candidatura. Fonts del partit deixen clar que l’aliança amb el PSC “es va fer únicament per a les eleccions al Parlament” i que la “prioritat” de cara a les municipals és “presentar el màxim nombre possible de candidatures en solitari” i amb les pròpies sigles. No obstant això, tampoc tanquen la porta a “arribar acords per fer candidatures conjuntes” sempre que es construïssin -això sí-“sobre la base d’un acord programàtic”. Cap dels dos partits, en tot cas, descarta arribar a algun tipus de pacte global o puntual per a les municipals.

La relació al Parlament serà clau

Collboni, que tot just ara comença a engegar al partit la preparació de les eleccions del 2019, remarca que el futur de la relació amb Units el definirà en gran part el funcionament del grup al Parlament, a la direcció del qual hi ha Espadaler. El portaveu adjunt dels socialistes, Ferran Pedret, confia que no hi hagi friccions per les diferències ideològiques: “En l’acord que es va signar per configurar candidatura està pactat com resoldre qualsevol tema important”, recorda. Un dels punts d’aquell acord, de fet, fixava que els diputats de les dues formacions podran votar “de manera diferenciada” en aquelles “votacions i decisions parlamentàries relatives a la consciència personal o a certs àmbits programàtics que es determinaran per la direcció del grup”.

L’efecte Espadaler es fa notar en municipis i barris de rendes altes

Barcelona

El PSC va créixer 7,16 punts percentuals a Sarià-Sant Gervasi, 4,85 a les Corts i 3,81 a l’Eixample, els tres districtes on Unió va obtenir els millors resultats el 27-S.

Sant Cugat

Els socialistes van guanyar 2.405 vots (4,13 punts) a Sant Cugat, un municipi amb rendes altes on Unió havia aconseguit 2.152 vots (4,36%) a les eleccions del 2015.

Castelldefels

El creixement de 1.571 vots (3,47 punts) del PSC a Castelldefels va venir principalment dels bons resultats del partit en barris residencials i del centre.

Sant Just Desvern

Iceta va pujar 3,81 punts (480 vots) a Sant Just Desvern, un dels municipi on més bons resultats va obtenir Espadaler al Baix Llobregat el 27-S: 3,02% dels vots (308).