El PSC manté l’aposta pels indults a la recambra

“Hi haurà un judici, una sentència i veurem si hi ha condemnes. Després s’haurà de buscar la manera perquè les persones no es vegin penalitzades i, per tant, en algun moment caldrà parlar d’indults”. La reflexió que Miquel Iceta va fer en una entrevista a l’ARA el 6 de desembre del 2017, ara fa gairebé un any, encara el persegueix avui. La idea d’indultar els independentistes processats al Suprem -en cas de ser condemnats- formava part del discurs de la reconciliació del PSC de cara al 21-D, però se li va girar en contra. Cs va capitalitzar els rèdits electorals d’un titular de campanya que, en un context de màxima polarització, va ser vist com una cessió del PSC a l’independentisme. Iceta insisteix des de llavors que la seva proposta va ser “prematura”. Una idea avançada en el temps, però, que el partit manté a la recambra.

Diverses fonts socialistes expliquen que el partit confia que durant el judici hi hagi una rebaixa de penes per als presos, però admeten que, en funció de com sigui la sentència, el partit podria tornar a reivindicar la controvertida mesura de gràcia. Aquestes fonts asseguren que la Moncloa comparteix aquest plantejament, malgrat que fins ara es nega a mullar-se sobre els indults. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, se’n va mostrar “partidària” al setembre, però va acabar matisant i dient, com Iceta, que s’havia precipitat.

Els socialistes estan convençuts que fins que no hi hagi una sentència ferma la defensa dels indults serà contraproduent. D’una banda, perquè suposa donar per feta una condemna, amb els retrets que això implica per part de l’independentisme; de l’altra, perquè el PP i Cs esperen qualsevol moviment en relació als presos per acusar tant el PSC com el PSOE de pactar amb “colpistes”. “No pots anar amb el megàfon cridant què faràs d’aquí uns mesos”, argumenta un càrrec del partit català. “Si dius certes coses en veu alta, et poses pressió a tu mateix i te’n posen els altres”, afegeix una altra veu socialista.

Malgrat la discreció i els equilibris, el desig del PSC és que els processats passin com menys temps millor entre reixes. El partit no creu que la rebel·lió i la sedició encaixin amb el que va passar a Catalunya l’octubre de l’any passat, i l’escenari actual dificulta el diàleg i la distensió que pretén abanderar. “És tan ridícul pensar que no s’ha comès cap delicte com pensar que la solució són molts anys de presó”, afirmava Iceta recentment. Els socialistes catalans veuen com un primer pas el fet que l’Advocacia de l’Estat descartés l’acusació per rebel·lió, però també hi ha qui pensa que la Fiscalia -que demana entre 16 i 25 anys per als presos- podria haver fet un gest més gran amb l’escrit d’acusació.

L’esperança amb què treballa la direcció és que la rebaixa dels tipus delictius i, en conseqüència, de les penes continuï durant el judici. Donant per descartada l’absolució, algunes fonts apunten que unes penes més baixes obririen la porta al fet que els presos es poguessin acollir a beneficis penitenciaris i, fins i tot, a un règim de tercer grau. “Això ens evitaria el debat dels indults”, explica una de les veus consultades. I és que, més enllà del cost polític que creuen que els suposaria defensar una mesura de gràcia com aquesta, els socialistes també deixen clar que l’indult no té un procediment senzill: malgrat que el rei el concediria a proposta del govern espanyol, abans s’ha de demanar -els presos no preveuen fer-ho perquè suposaria admetre el delicte-, i cal que hi hagi un informe previ del tribunal que emet la sentència i de la Fiscalia. En cas que es concedís l’indult, a més, podria ser objecte de recurs.

El marge de maniobra i el context

Membres de l’executiva del PSC asseguren que el destí dels presos és ara mateix una de les prioritats d’Iceta. “Els socialistes estem fent tant com vostès perquè tot acabi bé”, va dir al president de la Generalitat, Quim Torra, durant l’últim ple al Parlament. Fonts pròximes al primer secretari expliquen que està en contacte diari amb el president espanyol, Pedro Sánchez, així com amb diversos ministres, i que la seva opinió es té en compte en els gestos que es fan en relació a Catalunya. Un dels més recents, assenyalen, és l’acord entre el PSOE i el PP, que situa un magistrat moderat al capdavant del tribunal que jutjarà l’1-O en lloc del conservador Manuel Marchena.

Conscient que el marge de maniobra sobre el judici ja és mínim -el govern espanyol evita tot moviment que pugui ser interpretat com una pressió a la justícia-, Iceta està convençut que la sentència dependrà del context polític en què es dicti. És per això que en la taula de diàleg de divendres el PSC va defensar -tal com va avançar l’ARA- que una “renúncia expressa” a la unilateralitat pot afavorir el “millor desenllaç” per als presos. El partit insisteix en cada ocasió que les declaracions i accions del Govern per seguir amb el Procés no ajuden els empresonats, encara que això suposi admetre, de facto, que el Suprem no els està jutjant només pels seus fets.