El Govern cita el PSC dimarts a la tarda per explorar una alternativa pressupostària als comuns

El PSC serà el segon partit a passar pel departament d'Economia per abordar la negociació dels pressupostos després que aquest dijous ho hagin fet els comuns. Així ho han confirmat a l'ARA fonts socialistes i del Govern, que expliquen que els de Miquel Iceta han estat citats pel conseller Pere Aragonès aquest dimarts a la tarda. A la trobada hi assistiran la portaveu econòmica del partit, Alícia Romero, i la portaveu de la formació al Parlament, Eva Granados.

El conseller d'Economia presentarà la seva proposta de comptes al PSC, que s'erigeix com una alternativa improbable als comuns. La reversió de les retallades, una fiscalitat més justa i progressiva i l'abandonament de la unilateralitat continuen sent les condicions dels socialistes, però encara hi ha una altra variable a tenir en compte: si ERC i el PDECat no donen suport als comptes de l'Estat, difícilment els d'Iceta facilitaran els de Catalunya, tal com va avançar l'ARA.

Conscient de la dificultat d'entesa, el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, va elevar el to recentment en assegurar que no pactarien els comptes perquè el PSC no pot "col·laborar amb un Govern independentista". "Compartim aquestes declaracions, perquè són les declaracions que fa un secretari d'organització, però des d'aquí, com a portaveu d'economia, haig de dir que més enllà d'això hem de veure quin és el text. Si se'ns crida escoltarem", va matisar poc després Romero.

Segons fonts d'Economia, el Govern està interessat a parlar dels pressupostos amb tots els grups que vulguin escoltar la seva proposta. De moment, però, només es reunirà amb els comuns i el PSC, els dos socis que s'han considerat més probables. La CUP ja ha remarcat que no es reunirà amb l'executiu per negociar uns pressupostos "autonomistes" i ni el PP ni Ciutadans hi estan interessats.