El PSOE acusa PP i Cs de deslleials per la seva actitud amb Catalunya

Disposats a desgastar el govern socialista a la mínima ocasió, PP i Ciutadans no han donat ni un minut de treva a Pedro Sánchez durant les vacances d’agost. Primer van fer servir com a munició el trasllat al País Basc de dos presos d’ETA, i des del 17-A l’independentisme ha tornat a ser el principal ariet per utilitzar contra l’executiu espanyol. Ahir, després de l’allau de crítiques rebudes per no haver reaccionat a les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, que des de la presó de Lledoners va fer una crida a “atacar” l’Estat, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va prendre la paraula. Però ho va fer per treure ferro a les paraules del cap de l’executiu català i estirar les orelles de PP i Ciutadans, als quals va demanar abandonar el “radicalisme” i actuar amb “lleialtat” amb el govern per fer front a la situació a Catalunya.

Calvo va considerar “incomprensible” la reacció exagerada dels dirigents de PP i Ciutadans davant les paraules de Torra a Lledoners, i va argumentar que, encara que fos “inacceptable”, la frase que instava a “atacar un estat espanyol injust” era només això, una frase, insuficient per activar una bateria de mesures repressives com ara la reactivació de l’article 155 amb què dirigents populars i taronges han amenaçat els últims dies. “Quan hi hagi fets jurídics que es puguin atacar jurídicament, amb instruments normals o excepcionals, el govern sap, pel que fa al moment i la forma, quines són les seves obligacions constitucionals”, va argumentar la vicepresidenta espanyola.

No alterar el diàleg

Lluny d’arronsar-se davant els atacs de PP i Cs, doncs, el govern espanyol va optar per qüestionar l’actitud de tots dos partits. “Es pot entendre la radicalitat, el que no es pot entendre és la manca, de vegades, de lleialtat i altura de mires per fer política amb els problemes del país”, va afirmar Calvo, que va exigir a Pablo Casado i Albert Rivera que “facin oposició al govern, però que no facin oposició a Espanya i als problemes que té Espanya”. De fet, la número dos de l’executiu de Sánchez va anar encara més enllà i va avisar populars i taronges que els socialistes no alteraran els seus plans de mantenir un diàleg obert amb la Generalitat malgrat les paraules de Torra. “És la responsabilitat del govern i per això fem el que la Constitució ens mana, que és parlar, dialogar i trobar sortides i solucions. Voler-nos ajudar en això es diu lleialtat, altura de mires, protegir el teu país. Qui no vulgui fer-ho, els ciutadans també ho entendran i en prendran nota”, va advertir.

Tanmateix, l’avís de Calvo no va fer efecte. El president del PP responia a la tarda des del seu perfil de Twitter instant el govern espanyol a “complir amb la seva obligació i defensar Espanya”. Lluny de rectificar, Casado lamentava que l’executiu de Pedro Sánchez “exculpi Torra” i recrimini als partits de l’oposició “falta de lleialtat”, un fet que el dirigent popular va atribuir un cop més al preu que ha de pagar el PSOE pel suport d’ERC i PDECat a la moció de censura que va acabar fent fora de la Moncloa Mariano Rajoy. Uns suports “vergonyosos” que, va dir, fan que els socialistes “ataquin els constitucionalistes i defensin els independentistes”.

Tampoc Rivera va afluixar en les crítiques. El líder de Ciutadans va sumar, de fet, un nou episodi a la llista de greuges del Govern de Torra que Pedro Sánchez hauria d’evitar. A través de Twitter va acusar el president de la Generalitat d’utilitzar els Mossos com una “policia política” després que divendres a la nit agents del cos identifiquessin catorze persones que despenjaven llaços i símbols independentistes a la comarca de la Ribera d’Ebre. El departament d’Interior va emprendre accions contra ells per una presumpta infracció greu de la llei de seguretat ciutadana -més coneguda com a llei mordassa - que podria suposar multes d’entre 601 i 30.000 euros. Fonts de Ciutadans -que apadrina des de fa setmanes campanyes perquè els ciutadans retirin llaços del carrer-, qüestionaven ahir que retirar llaços sigui un dels supòsits previstos a la llei i apuntaven que els Mossos podrien estar prevaricant. En el seu tuit, Rivera lamentava que el Govern ordeni a la policia catalana “protegir la simbologia separatista il·legal a l’espai públic i perseguir els que la retiren”.

Torra interpel·la Marlaska

Però Rivera no feia referència al fet que una de les persones identificades pels Mossos fos, tal com va avançar TV3 i va confirmar l’ARA, un agent de la Guàrdia Civil. Un fet que van criticar tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com el seu vicepresident, Pere Aragonès. En una visita a les Festes de Gràcia a la tarda, el cap de l’executiu català va avançar que exigirà responsabilitats al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les “accions intolerables” i els “comportaments inacceptables” d’alguns membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra independentistes. Torra va defensar, a més, l’actuació dels Mossos: “Quan una nit qualsevol un grup d’encaputxats amb armes blanques, amb navalles, i amb plànols, són als nostres carrers, els Mossos, lògicament, han d’actuar per a la seguretat de tothom”. Abans, al matí, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d’ERC, Pere Aragonès, també havia exigit al govern espanyol que actuï davant els membres dels cossos de seguretat de l’Estat que participen en els “escamots’’ contra la simbologia independentista. El dirigent d’ERC va reclamar al govern espanyol que “vigili els seus uniformats” i que “controli la seva gent”. Des de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada, ANC i Òmnium també van criticar uns fets que, de ben segur, faran anar de corcoll els pròxims dies un govern espanyol que no gaudeix de treva per part de PP i Ciutadans.

Nou incident amb un membre dels cossos de seguretat de l’Estat

Agressió a Jordi Borràs

El 16 de juliol un inspector de la brigada d’informació de la Policia Nacional va agredir el fotoperiodista Jordi Borràs al carrer a Barcelona. L’home, que per ara no ha sigut apartat de les seves funcions, va identificar Borràs i el va increpar als crits de “ ¡Viva España! ” i “ ¡Viva Franco! ” abans de colpejar-lo amb els punys al cap i a la cara. Arran dels fets, Borràs va presentar una denúncia contra l’agent que, per part seva, va presentar també una denúncia en assegurar que va ser Borràs qui el va insultar i li va causar lesions.

Insults a Jové i Díaz

El 23 de juliol, mentre anaven a l’acte d’entrega de les Creus de Sant Jordi al Palau de la Música, els diputats d’ERC al Parlament Josep Maria Jové i Jenn Díaz van ser insultats per un agent de la Policia Nacional que feia guàrdia davant de la comissaria de Via Laietana. Segons la denúncia que tots dos van presentar, l’agent va escopir a terra quan passaven per davant seu i, quan es van girar, el policia els va insultar dient-los “fills de puta”.

Patrulla contra els llaços

Els Mossos d’Esquadra van identificar aquest divendres a la matinada com a possibles autors de danys al domini públic catorze individus que despenjaven llaços i símbols independentistes a la comarca de la Ribera d’Ebre. Un dels identificats -que duien cúters, ganxos, frontals, roba fosca, mocadors i un mapa amb pobles de l’entorn marcats amb diversos recorreguts, entre els quals Vandellòs i Tivissa- era Guàrdia Civil.