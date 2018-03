El Parlament rebutja les resolucions de Cs i PSC per desbloquejar els terminis per a la investidura

Les resolucions presentades per Ciutadans i el PSC al Parlament amb què demanaven que es desbloquegessin els terminis per a la investidura -els socialistes reclamaven la convocatòria de noves eleccions- han estat rebutjades per majoria a l'hemicicle. En les seves intervencions a la cambra, les dues formacions han reclamat "realisme" als independentistes i han rebutjat tant la idea d'una presidència "simbòlica" a l'exili com l'actitud que consideren que han demostrat tant JxCat com ERC i la CUP amb la proposta de resolució que han presentat avui per legitimar la figura de Carles Puigdemont com a president i que s'ha aprovat per majoria.

Ciutadans ha acusat el president de la cambra, Roger Torrent, d'haver incomplert el reglament en iniciar el ple sense que la mesa debatés les peticions de reconsideració del partit taronja a l'escrit dels independentistes. Tot i que Torrent ha mantingut que la mesa no pot debatre reconsideracions sobre l'escrit, donat que és una transacció i, per tant, aquest òrgan no les admet a tràmit, Ciutadans ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Constitucional (TC). Per la seva banda, el vicesecretari segon de la mesa, el socialista David Pérez, ha explicat que el text aprovat pel Parlament es contradiu, en el punt en què es reivindica l'1 d'octubre, amb l'article 155 i per tant amb el TC, una postura que, segons ha explicat, també mantenen els lletrats del Parlament. És per això que els diputats de Ciutadans no han votat la resolució dels partits independentistes, en considerar que està fora del reglament. El PSC s'ha negat, per la seva banda, a votar el punt de l'escrit que reivindica l'1-O.

Arrimadas treu pit per la convocatòria del ple

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha presentat aquest dijous la proposta de resolució del seu partit, en què denuncia la "patrimonialització" de les institucions per part dels independentistes i també la situació de "paràlisi" a Catalunya. "Veiem que el senyor Roger Torrent és Carme Forcadell 2.0", ha retret Arrimadas als independentistes.

Arrimadas ha tret pit per la celebració del ple, que té lloc a petició de Ciutadans: "Gràcies als 1.100.000 vots de Ciutadans avui s'ha pogut obrir el Parlament", ha afirmat, i ha carregat contra els independentistes: "Vostès no tenen ni full de ruta, ni projecte de govern ni res de res de res. Quant de temps mantindran aquesta ficció, aquesta farsa, aquesta mentida que no se la creuen ni vostès mateixos?".

Ciutadans reclama en la seva proposta de resolució que el Parlament constati "que s'ha d'acabar la situació de bloqueig de la investidura a la presidència de la Generalitat", i pretén instar el president de la cambra a arbitrar els mecanismes necessaris perquè es pugui abordar "d'acord amb el reglament, l'Estatut i la Constitució de manera immediata".

Per a Arrimadas, els independentistes "no volen un president de la Generalitat, només volen allargar el Procés. Volen embolic, que s'ha convertit en el seu 'modus vivendi'", ha sentenciat. Prova d'això és, per a la formació taronja, la proposta de resolució de Junts per Catalunya i la CUP que aquest matí es debat al ple, i que pretén legitimar Carles Puigdemont. Ciutadans ha presentat diverses peticions de reconsideració d'aquest escrit i ha reclamat que la mesa del Parlament ¡ la junta de portaveus es reuneixin per discutir-les, a la qual cosa el president de la cambra, Roger Torrent, s'ha negat. "Les transaccions no s'admeten a tràmit per part de la mesa; per tant, no hi ha res a considerar", ha afirmat Torrent, i ha donat inici al ple. Ciutadans considera que, fent-ho, s'han vulnerat els drets dels seus diputats, i presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) per aquest motiu en els propers dies. Arrimadas també ha anunciat que el seu grup no votarà la proposta de resolució dels independentistes, en considerar que es presenta fora del reglament del Parlament.

Iceta insisteix que calen noves eleccions

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha presentat aquest matí al Parlament la proposta de resolució del PSC que pretén desbloquejar els terminis de la investidura i que s'activi el compte enrere cap a les eleccions. "A veure si aquest és de veritat el ple del desbloqueig", ha assegurat el socialista: "No estem fent la nostra feina", ha lamentat. "Portem un mes de retard en la investidura, se segueix aplicant el 155 i ni tan sols corren els terminis", ha afegit.

"L'única legitimitat democràtica emana d'aquest Parlament", ha recalcat el socialista: "Ni consells de la República, ni assemblees d'electes ni actes simbòlics a Brussel·les no poden substituir aquest Parlament", ni el president ni el Govern. "Qualsevol intent de constituir una legitimitat paral·lela, encara que només sigui simbòlica, està abocada al fracàs i ens endinsa encara més en el conflicte", ha sentenciat, i ha reptat l'independentisme a respondre clarament si "s'accepta el marc legal vigent o no".

Iceta ha rebutjat també avalar la candidatura a la presidència de la Generalitat de "cap persona immersa en un procés judicial", en referència a Jordi Sànchez. Tot i que els socialistes, ha dit, respecten la "presumpció d'innocència", ha considerat que Sànchez no podria assumir en plenes condicions el càrrec. "Demanem principi de realitat", ha insistit: "Es van prometre coses que no es podien complir i que se sabia que no es podien complir. I d'això se'n diu engany".

El socialista ha lamentat que se senti "parlar molt de consellers" i "poc de polítiques". "No sabem quants presidents tindrem, quants de veritat i quants de fireta", ha recalcat: "¿Això va de continuar amb el que es va fer en l'anterior legislatura o cerquem una solució conjunta, vist el fracàs obtingut?", s'ha preguntat. "Només el respecte de la legalitat proporciona la base sobre la qual es pot construir", ha sentenciat. Iceta ha assegurat que els socialistes votaran a favor de les resolucions dels comuns i de Ciutadans, i en contra de la dels partits independentistes, que busquen legitimar Puigdemont.

Un dels punts de la proposta de resolució del PSC demana que s'activi el termini cap a les noves eleccions. El text diu: "El Parlament considera obert el termini de dos mesos establert a la llei de la presidència, finit el qual, si no s'hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat, s'hauria de procedir a convocar noves eleccions". El PSC creu que si s'aprova aquest punt hauria de començar a córrer el període de dos mesos, que acaba amb la convocatòria automàtica de nous comicis. Tanmateix, l'informe dels lletrats considera que el termini no es pot activar fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont.

Albiol rebutja un "president per 'webcam'"

Per la seva banda, el cap de files del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha denunciat la situació "singular i surrealista" en la qual diu que està instal·lada la política catalana. Com a exemples, ha posat el fet que Carles Puigdemont vulgui "ser president per 'webcam'" o que Cs va guanyar les eleccions però està "amagat" perquè "volia guanyar però no governar".

Albiol ha retret als independentistes que "la imatge de Catalunya i de Barcelona que ha generat el Procés els importa ben poc" i els ha acusat d'estar "immersos en una espècie de guerra santa contra tot el que implica l'Estat". "Som davant d'un gran engany que viu del simbolisme i l'èpica", ha assenyalat Albiol, després de recordar les declaracions dels líders independentistes en seu judicial, quan van rebaixar la declaració d'independència. El cap de files dels populars ha afegit que la "situació de conflicte" es veuria "agreujada" si s'optés per investir Jordi Sànchez, que està "empresonat per delictes molt greus".