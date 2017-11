Puigdemont podria ser detingut a Bèlgica si la justícia espanyola sol·licita l'euroordre

Si la jutge Carmen Lamela decideix fer cas a la fiscalia i cursa una ordre de detenció europea (OEDE) contra Carles Puigdemont i els quatre consellers que són a Brussel·les, el més probable és que la policia federal belga els busqui, els detingui i els porti davant d'un jutge, que haurà de decidir si els extradeix a Espanya o rebutja l'ordre de detenció.

Si el president i els consellers Comín, Serret, Ponsatí i Puig rebutgen l'extradició -com sembla que passarà, segons ha afirmat l'advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert-, aleshores el jutge haurà de prendre la decisió d'acceptar o rebutjar l'extradició en un termini màxim de 60 dies, tot i que en la majoria de casos els magistrats resolen abans d'un mes.

Mentre el jutge pren una decisió sobre l'extradició, els cinc membres del Govern que són a Brussel·les podrien quedar detinguts o, si el magistrat així ho estima, ser posats en llibertat immediatament. L'advocat de Puigdemont creu que el president no es quedarà detingut. "El pot detenir i posar-li les manilles, però el jutge d'instrucció no ha de mantenir la detenció, també el pot deixar en llibertat sota certes condicions", ha assegurat aquest dijous Bekaert en una entrevista a la televisió holandesa HLN.

Detenció no immediata

L'advocat també ha explicat que en el moment en què se sol·liciti l'euroordre la detenció no serà immediata, atès que l'ordre ha de ser primer traduïda i després tramitada per la policia federal belga i per la fiscalia belga.

L'ordre de detenció europea està en vigor des del 2004 i és un sistema d'extradició ràpida entre els països de la Unió Europea. Des que es va posar en marxa poques vegades s'han rebutjat extradicions.

Atemptat contra els drets fonamentals

Els jutges belgues, però, sí que n'han rebutjat algunes, sobretot perquè la llei belga permet negar una extradició "si hi ha raons serioses per creure que l'execució del mandat de detenció podria tenir l'efecte d'atemptar contra els drets fonamentals" de la persona afectada. Sota aquesta premissa Bèlgica ha denegat extradicions de membres d'ETA.