Puigdemont veu compatible desplegar la República i demanar un referèndum pactat

Desplegar la independència d’acord amb el mandat de l’1-O i la DUI del 27 d’octubre mentre en paral·lel s’aborda el diàleg amb l’Estat per aconseguir un referèndum pactat. És el pla aparentment contradictori que Carles Puigdemont posa sobre la taula en el seu llibre La crisi catalana. Una oportunitat per a Europa. No renunciem a res”, afirmava ahir l’expresident en conversa amb l’ARA després de presentar el llibre al Residence Palace de Brussel·les. “La determinació dels catalans és clau perquè s’entengui que nosaltres acabarem aquest camí”, insistia, i apuntava que “si això pot provocar un canvi profund a l’estat espanyol que habiliti un referèndum acordat”, els independentistes tenen el deure de recórrer-hi.

Puigdemont es fa seva la principal reivindicació del govern de Quim Torra però va un pas més enllà: visualitza un referèndum tutelat per la Unió Europea i deixa caure el nom del president del Consell Europeu, Donald Tusk, com un possible mediador amb l’Estat. “No dic que sigui una persona en concret, però per què no podria ser-ho?”, es pregunta l’expresident, que creu que “val la pena” que persones que “tenen responsabilitats puguin ajudar i formar part de la solució”. Però a demanda de l’ARA, l’entorn de Tusk assegurava ahir que no ha hi ha hagut cap contacte amb el líder de JxCat, que desconeixia la proposta i que la seva posició no ha canviat. “Continuarà el seu plantejament de donar suport al diàleg, evitant l’ús de la força i respectant l’estat de dret”, apunten fonts pròximes al president del Consell Europeu, que insisteixen en una solució que “respecti la Constitució espanyola”.

El nom de Tusk no és casual, ja que una hipotètica mediació tutelada pel polític polonès va ser un dels arguments de l’executiu de Puigdemont per suspendre la declaració d’independència el 10 d’octubre de l’any passat. En tot cas, l’expresident també nega cap contacte amb ell -“ni n’he tingut després”, diu-. Malgrat això, Puigdemont va destacar que quan Tusk “s’ha hagut d’expressar, ha entès la complexitat del problema, i això és bo”. Certament, Tusk ha sigut un dels mandataris menys bel·ligerants amb el full de ruta independentista. En un discurs d’ara fa gairebé un any, Tusk va demanar a Puigdemont que no fes una declaració d’independència, i ho va fer en nom de la seva minoria (ell és caixubi, un poble eslau de Polònia), subratllant que sabia què era “que el pegués amb una bastó la policia”, ja que va ser dissident i membre del moviment clandestí Solidaritat durant l’etapa soviètica.

El Quebec com a exemple

Durant la roda de premsa de presentació del llibre, a Puigdemont no li van passar desapercebudes les recents declaracions de Pedro Sánchez des del Canadà. El president espanyol va afirmar que el “Quebec és un exemple” per solucionar la crisi entre Catalunya i Espanya. Puigdemont va ironitzar: “És interessant que un polític espanyol conegui les experiències de respecte al dret d’autodeterminació […]. Si és un senyal d’aproximació al camí que hem proposat moltes vegades, hi insisteixo, benvingut. Treballem-hi, però cal concretar”. Ara bé, el referèndum, “Sánchez l’ha negat tant en públic com en privat”, va assenyalar l’expresident del Govern, que va explicar que no ha tingut cap contacte amb el president espanyol des que és a l’exili.

Puigdemont no detalla com s’ha de fer la República, però té clar que qualsevol avenç passa per tornar a consultar la ciutadania.

Carles Puigdemont