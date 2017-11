Puigdemont i els consellers al·legaran que Espanya els vol jutjar per raons polítiques per evitar l'extradició

Carles Puigdemont i els quatre consellers exiliats a Bèlgica -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig- declararan divendres davant el jutge belga que ha de decidir si accepta o rebutja l’ordre de detenció i lliurament sol·licitada per la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela. Els advocats de la defensa al·legaran per evitar l’extradició que la justícia espanyola vol jutjar els cinc membres del Govern per les seves idees i decisions polítiques, segons afirma aquest dimecres la premsa belga.

“Espanya no argüeix delictes individuals, només decisions polítiques que eren conegudes per tothom i per les quals van ser elegits democràticament”, expliquen els dos advocats de Serret i Comín al diari flamenc 'De Standaard'. “És a dir, que són perseguits per la seva opinió política. El jutge belga ha de negar-se a lliurar-los” a la justícia espanyola, assegura Christophe Marchand, un dels avocats dels dos polítics d’ERC.

Segons els advocats, l’Audiència Nacional ha lliurat cinc ordres de detenció amb delictes idèntics per a tots cinc -desobediència, rebel·lió, sedició i malversació de fons públics- tot i que no aporta detalls de com es van cometre. “Espanya no especifica quines accions van dur a terme els nostres clients específicament per cometre aquests delictes”, afirma Marchand.

Ordre "manifestament abusiva"

Els advocats defensaran davant el jutge que l’acció política, si és delictiva, no és un delicte penal, motiu pel qual s’hauria de negar l’extradició. “El dret penal no hi té res a veure. Es tracta de fets relatius al dret constitucional o administratiu. L’euoordre és política i manifestament abusiva”, assegura al diari francòfon 'Le Soir' l’advocada Michèle Hirsch, membre de l’equip jurídic que defensarà els consellers juntament amb l’advocat de Puigdemont, Paul Bekaert.

Segons la legislació belga, la justícia pot rebutjar una euroordre si es demostra que els interessats seran jutjats per les seves conviccions polítiques. Però l’estratègia de la defensa encara va més enllà: els advocats defensaran que els delictes de sedició i rebel·lió no existeixen com a tals al Codi Penal de Bèlgica. Si no es compleix el principi de doble incriminació -que els delictes pels quals són reclamats estiguin tipificats com a delictes als dos països- l’euroordre també pot ser rebutjada.