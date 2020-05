Puigdemont reclama "un mediador" abans que l'independentisme torni a la taula de diàleg

La figura d'un mediador per arbitrar les relacions entre l'Estat i la Generalitat ha tendit a generar polèmica, ja sigui entre els dos governs o fins i tot entre els dos socis a Catalunya, JxCat i ERC. Aquest dimarts l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, l'ha tornat a intentar situar en el terreny de joc. Ha considerat que aquesta figura és "imprescindible" si es vol recuperar amb unes certes garanties la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat que va quedar suspesa pel coronavirus.

L'argument de Puigdemont és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demostrat ser un "aixecador de camises professional". L'última exemple, segons ell, l'acord que el PSOE va firmar amb EH Bildu per derogar la reforma laboral i que hores després els socialistes van matisar. "¿Algú creu que si mai no arribem a un acord en una suposada taula de diàleg no farà el mateix?", s'ha preguntat en un acte organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Periodistes Europeus. Així doncs, Puigdemont considera que si la taula s'ha de tornar a reunir s'hauria de fer amb "més garanties" i això passa pel relator o mediador. "És imprescindible per poder fer arribar a bon port un conflicte d'aquesta envergadura", ha resumit. El febrer passat el debat sobre si calia la presència d'un mediador a la taula de diàleg ja va tensionar les relacions entre JxCat i ERC. JxCat, com ara Puigdemont, veia ineludible la presència d'un mediador mentre que ERC considerava que no havia de ser una condició sine qua non. Finalment la taula va començar a caminar el 26 de febrer sense rastre d'aquesta figura.

Advertències a ERC

A part de la taula de diàleg, Puigdemont ha entrat en altres debats sobre l'actualitat de la política catalana com per exemple si calen unes eleccions a Catalunya a curt termini, com demanen la majoria de partits, entre els quals ERC. L'expresident ho ha rebutjat interpretant que això no interessa a la ciutadania, sinó que només interessa "als quarters generals de determinats partits". L'advertència cap als republicans ha semblat més clara encara en una altra qüestió. El partit d'Oriol Junqueras acostuma a demanar que es pacti un calendari electoral entre ERC i JxCat per no deixar-lo en mans del Tribunal Suprem i la seva futura decisió de si inhabilita definitivament el president Quim Torra. Sense citar els republicans en cap moment, Puigdemont ha protestat contra aquest argument. "Ja fa dos anys i mig que la política catalana la decideix el Suprem", ha lamentat, i ha posat com a exemple que el Parlament no l'investís a ell president el gener del 2018.

Les crítiques a ERC encara han sigut més explícites de la boca de l'exconseller i exdiputat d'aquest partit al Parlament Toni Comín. L'ara també eurodiputat de JxCat ha considerat que va ser un error facilitar la investidura de Pedro Sánchez "a canvi pràcticament de res". Per a ell, a la negociació li va faltar "força", "eficàcia", "intel·ligència" i "audàcia", i ha lamentat que ERC –a qui tampoc ha citat directament– volgués negociar "per separat" i no de manera "conjunta" amb tot l'independentisme. Malgrat que les crítiques velades als republicans han planat sobre la major part de l'acte, quan a Puigdemont li han preguntat directament per les relacions amb ERC, ha defugit la polèmica. Ha considerat que són les que han de ser en "dos socis de govern" i ha reiterat que l'independentisme no pot prescindir de ningú. "Ens fem falta tots", ha conclòs.

Una candidatura transversal

Com que no vol eleccions catalanes a curt termini, Puigdemont ha defensat que ara tampoc és el moment de parlar de candidatures ni de resoldre una de les grans incògnites sobre la seva figura: si voldrà tornar a ser candidat a les eleccions al Parlament siguin quan siguin. "És un debat que no està obert", ha començat, i poc després ho ha ratificat: "És una decisió que no està presa per part de ningú". Sí que té una idea de com hauria de ser la candidatura de JxCat: que superi les lògiques dels partits i que vagi "més enllà del que decideixi l'executiva nacional d'un partit". A més, ha demanat la generositat de tothom d'aquest espai i ha promès que començarà per ell "mateix".

En l'acte també hi ha sigut l'exconsellera i eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí. Ha fet un diagnòstic del moment independentista actual amb dues lectures contraposades. Ella considera que, d'una banda, el suport a la independència entre la gent "és fortíssim", però, de l'altra, hi ha una "gran confusió entre les forces independentistes". També Puigdemont ha fet una lectura doble: considera que la independència està "més a prop que mai", però que els independentistes no han sabut trobar encara una "estratègia compartida per accelerar terminis".