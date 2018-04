Què implica la decisió de la justícia alemanya per al president?

En llibertat sota fiança, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té limitats els moviments a Alemanya per un procés d’extradició que encara es pot allargar dos mesos. Ja no podrà ser extradit per rebel·lió i la seva defensa intentarà que tampoc ho sigui per malversació. Aquestes són algunes de les principals implicacions de la decisió de la justícia alemanya.

Mesures cautelars

No pot sortir d’Alemanya i s’ha de personar setmanalment

Puigdemont sortirà avui de la presó alemanya de Neumünster després de pagar 75.000 euros de fiança. Aquesta és una de les mesures cautelars dictades ahir per la justícia alemanya, que també li impedeix sortir del país sense autorització de la fiscalia i l’obliga a personar-se setmanalment a la comissaria de Neumünster.

Lliure de rebel·lió

Podria ser jutjat per malversació, penada amb 8 anys de presó

La pena màxima que el Codi Penal imposa als màxims responsables de rebel·lió és de 30 anys de presó. L’Audiència Territorial de Schleswig-Holstein només veu indicis de malversació i, si Alemanya extradeix Puigdemont, només podrà ser jutjat per aquest delicte, penat amb un màxim de vuit anys de presó.

45 dies per deixar Espanya

Podria ser processat per un altre delicte un cop sortís de la presó

La justícia espanyola tindria una via remota per poder jutjar Puigdemont per rebel·lió. La llei de reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea estableix a l’article 60 que l’Estat podria processar-lo per un delicte diferent del de l’extradició. Per fer-ho, hauria d’esperar que Puigdemont hagués sortit de la presó de manera definitiva -s’entén que després del judici- i li hauria de donar 45 dies perquè decidís si es queda a Espanya o no. En cas que optés per no sortir de l’Estat, se’l podria tornar a detenir i processar per rebel·lió si ho consideressin els tribunals.

No podrà ser suspès

Mantindria tots els drets polítics si no se’l processa per rebel·lió

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena està preparat per suspendre la condició de diputats dels presos polítics preventivament -sense esperar la sentència- i, segons informen diverses fonts jurídiques, també dels diputats exiliats que estan processats per rebel·lió (Carles Puigdemont i Toni Comín). Si ja d’entrada Llarena estaria forçant els límits de la llei d’enjudiciament criminal en el cas dels exiliats -per suspendre el càrrec s’exigeix que estiguin “en situació de presó”-, amb la negativa de la justícia alemanya a l’extradició per rebel·lió cau la possibilitat de suspendre els drets parlamentaris de Puigdemont. Ara bé, si és extradit per malversació podria ser inhabilitat després del judici. JxCat ha defensat que no renunciï a l’acta per poder investir-lo a distància un cop es reformi la llei de la presidència.

Recursos pendents

La fiscalia alemanya demanarà ara extradir-lo per malversació

La primera cosa que haurà de fer la fiscalia alemanya, que fins ara reclamava l’extradició per rebel·lió i també per malversació, serà modificar la petició per convertir-la únicament en una petició d’extradició per malversació de fons públics. La defensa de Puigdemont podrà recórrer contra aquesta decisió i, si els tribunals rebutgen els seus arguments, encara hi podrà presentar un recurs d’apel·lació i un altre de cassació. La resolució final es podria allargar dos mesos.

Retirada de l’euroordre

El Suprem pot renunciar a l’extradició en qualsevol moment

Llarena podria retirar l’euroordre de detenció en qualsevol moment del procés d’extradició. És a dir, si considera que sense rebel·lió no val la pena tirar-la endavant, estaria capacitat per renunciar a l’extradició, tal com va fer al mes de desembre. També podria esperar que Puigdemont viatgés a un altre país per reactivar l’ordre o, fins i tot, tornar-la a demanar en el futur, com per exemple va fer Suïssa el 2017 en el cas d’Hervé Falciani.

Només vàlida a Alemanya

Si surt del país, podria haver d’afrontar una nova euroordre

La decisió de l’Audiència de Schleswig-Holstein només és vàlida a Alemanya. Contra Puigdemont hi continua havent una euroordre de detenció i una ordre de detenció internacional per als països que no formen part de la Unió Europea. És a dir, si el president surt lliure al final del procés d’extradició i viatja a un altre país, Espanya podria tornar a reclamar-ne l’entrega.

No condiciona els processats

Llarena pot mantenir la rebel·lió en la resta de casos

Puigdemont no podrà ser jutjat per rebel·lió si se l’extradeix des d’Alemanya, però aquest fet no canvia la situació de la resta de processats. La decisió correspon al Suprem, que no té cap obligació de canviar d’opinió.

No pot ser jutjat

Els exiliats no podran ser acusats si no són extradits

La llei espanyola impedeix jutjar en rebel·lia -és a dir, sense que l’acusat sigui present al judici- si la pena que reclama l’acusació és superior als dos anys (sis per a casos especials). Si no hi ha extradició, Puigdemont no podrà ser jutjat pel Suprem.