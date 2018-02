Rajoy espera que "aviat" hi hagi un nou candidat a Catalunya que es comprometi a "complir la llei"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha defensat aquest diumenge l'estratègia de la Moncloa per aturar la investidura a distància. "Espero que [l'independentisme] resolgui aviat la situació que han generat, si són capaços d'entendre, i nomeni a una persona que vegi les coses d'una altra manera i digui: 'Soc governant i per això compliré la llei, perquè és la meva obligació", ha assenyalat durant una convenció del PP a Còrdova en defensa de la presó permanent revisable. En un discurs ple de retrets a Ciutadans, ha etzibat que "ningú pot dir que el PP ha acceptat cap xantatge a Catalunya", ja que ho diu "fins i tot l'expresident de la Generalitat", en la primera referència pública de Rajoy als missatges de Carles Puigdemont a Toni Comín. El líder popular fa seu així els consigna de "La Moncloa triomfa" i demana girar full finalment al Procés.

En aquest sentit, ha seguit defensat la judicialització de Procés després de la darrera interlocutòria del jutge Pablo Llarena, en què esgrimia que el conseller Joaquim Form continuï a la presó per "l'actitud" de Puigdemont. "Si alguns es pensaven que el govern no prendria decisions que ha pres, es van confondre: no es pot jugar amb la igualtat de tots espanyols. Si alguna cosa important ha quedat clara els últims temps a Catalunya és que la Constitució espanyola té instruments per defensar-se dels que van contra la seva essència", ha afegit.

"Cs és el partit de la revisió permanent dels seus principis"

El PP està en campanya permanent des del 21-D. La d'aquest diumenge ha estat la segona convenció en què la cúpula del partit es bolca per intentar frenar l'auge de Ciutadans en les enquestes. Rajoy ja no se n'està de pujar els decibels contra Albert Rivera. Ha retret al partit taronja que firmés amb el SPEO la derogació de la presó permanent revisable en el pacte per investir Pedro Sánchez però que després s'abstingués al Congrés a l'hora d'avançar en la seva derogació. "Ciutadans és el partit de la revisió permanent dels seus principis", ha assegurat Rajoy, alertant que és un partit -a diferència del PP, segons el seu parer- sense idees clares ni principis ferms.