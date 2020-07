El PNB guanya clarament les eleccions i podrà pactar amb el PSE

Els sondejos s'han mantingut pràcticament invariables els últims mesos i només un desastre electoral evitaria que Iñigo Urkullu seguís sent lehendakari amb el suport dels socialistes bascos. El descens de la participació era l'única preocupació seriosa per al PNB, que ha executat una campanya plana i sense estridències per evitar la polarització. Però, tot i que els col·legis han tancat només amb el 53% de participació -nou punts per sota del 2016-, l'escrutini, que avança ràpid malgrat el protocol imposat pel covid-19, apunta una majoria folgada pels actuals socis a l'executiu. Amb el 50% escrutat, el PNB s'imposaria amb 32 escons, quatre més dels que tenia fins ara, i el PSE igualaria amb 9 els mateixos resultats que va obtenir ara fa quatre anys. La majoria absoluta se situa en els 38 escons i, per tant, no haurien de tenir problemes al final de la nit.

EH Bildu és l'altre gran triomfador del 12-J a Euskadi. 23 escons amb el 50% escrutat, és a dir 5 diputats més que el 2016. Maddalen Iriarte serà la líder de l'oposició i l'esquerra abertzale, més pragmàtica que mai fins i tot pactant amb el PSOE a Madrid durant l'estat d'alarma, es consolida com a segona força al País Basc obtenint els millors resultats de la seva història.

Els grans fracassos de la nit se'ls reparteixen Elkarekin Podem i el PP. Els primers apunten a una davallada que els faria perdre més de la meitat dels suports. Van aconseguir 11 diputats ara fa quatre anys i es podrien quedar amb 5. Els mateixos en què s'instal·len els populars a mig escrutini. L'estratègia de Pablo Casado es demostraria fracassada i els populars, aliats en aquesta ocasió amb Cs, s'estavellarien a Euskadi passant de 9 a 5 escons, i amb Vox amb opcions d'aconseguir un diputat per Àlaba.

La participació, que ja queia quatre punts a les 12 del migdia i vuit a les 5 de la tarda ha cabat caient gairebé nou punts respecte el 2016, situant-se en el 53%. La que era una mala notícia a priori per al lehendakari Urkullu, ha acabat de blindar la seva majoria. El vot per correu, en canvi, ha crescut un 140% al País Basc.