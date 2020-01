Sánchez es reunirà amb Torra a Barcelona el 6 de febrer

En plena crisi de Govern a Catalunya, Pedro Sánchez ha decidit tirar pel dret i ja hi ha data per a la reunió amb Quim Torra a Barcelona. El president del govern espanyol es trobarà amb el seu homòleg català, ja sense escó, el dijous 6 de febrer. Així ho ha anunciat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en roda de premsa després de la reunió del consell de ministres, i pocs minuts després ho han confirmat fonts de Presidència. El PSOE refredava ahir la reunió coincidint amb el debat al Parlament sobre la inhabilitació del president, però aquest dimarts l'equip de Sánchez ha trucat al gabinet de Torra i ha confirmat la cita. La Generalitat havia posat ja fa dies dues dates possibles damunt la taula: el 6 i 7 de febrer.

El govern espanyol i el mateix Pedro Sánchez han defensat per activa i per passiva les últimes setmanes que, per molt que s'executés la decisió de la Junta Electoral Central de retirar l'escó a Torra, no perdia la condició de president. Però ahir els socialistes van advertir que Sánchez no ajustaria l'agenda fins que se solucionés la crisi política a Barcelona. Avui Montero ha celebrat que el Parlament hagi resolt "de manera adequada" la "qüestió de diputat". "Si hi ha alguna incidència que desaconselli celebrar la reunió, es postposaria o no se celebraria, però avui per avui Torra és el president de la Generalitat", ha afegit la també ministra de Presidència. La triple dreta del PP, Vox i Ciutadans reclama la inhabilitació immediata de Torra i que Sánchez no s'hi reuneixi. I fins i tot amenaça de querellar-s'hi per prevaricació si continua considerant-lo el seu interlocutor.

Confia que no s'alteri la taula de diàleg

Un cop es produeixi la reunió amb Torra, el govern espanyol confia que es mantingui la intenció de reunir-se la taula de diàleg. Preguntada per la possibilitat d'una crisi de Govern que porti a un executiu monocolor de Junts per Catalunya, Montero ha assenyalat que estaran atents per "encaixar els esdeveniments en la mesura que s'alterin els plans". "Però nosaltres seguim el full de ruta i posteriorment a la reunió es convocarà la taula de diàleg amb el PSOE i ERC", ha assenyalat fent "una crida permanent al diàleg" amb les formacions independentistes, també dins el Govern i el mateix Parlament de Catalunya.

En aquest sentit, ha censurat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi tornat a defensar avui la celebració d'un referèndum a Catalunya. Ha insistit que el govern espanyol "vol passar pàgina" a la crisi amb la Generalitat "complint tot el que els tribunals diguin" amb l'obertura d'una "pàgina de diàleg després que durant massa anys s'hagin enquistat temes". "Aquest discurs [el de Junqueras] porta a un camí que ja ningú vol seguir, i ara amb la Constitució i la llei estudiarem l'àmplia gamma de possibilitats que ens ofereixen", ha afegit demanant "obrir nous espais" que ofereixin "més confort" al conjunt de la societat catalana.

Sols o acompanyats?

Montero no ha especificat el format de la reunió i no ha descartat que s'hi sumin altres ministres o membres del Govern. Ho ha deixat en mans dels dos gabinets però sí que ha recordat que la reunió serà el tret de sortida per a la instauració de la taula de diàleg entre governs. Amb tot, tampoc ha especificat quan es posaria en marxa ni qui s'hi asseuria.

Sobre la possibilitat d'una convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya, la ministra portaveu ha assenyalat que no hi ha cap motiu perquè interfereixin en la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat d'aquest 2020. Però ha tornat a demanar l'aval d'ERC –tot i que avui no de manera específica–, així com del bloc de la governabilitat a Espanya, per "dotar" l'Estat d'uns comptes després de "dos anys amb els pressupostos prorrogats del senyor Montoro" (els anteriors del govern de Mariano Rajoy).