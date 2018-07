La comissió bilateral Generalitat-Estat es perfila per la setmana que ve a Barcelona

Pedro Sánchez ressuscita la comissió bilateral Generalitat-Estat. Set anys després de l'última reunió, l'ens que s'havia d'encarregar de desplegar l'Estatut es tornarà a trobar molt probablement la setmana que ve, a l'espera que les dues administracions pactin una data els pròxims dies. I aquest cop no ho farà a Madrid, sinó a Barcelona. El president del govern espanyol es va comprometre en la trobada amb Quim Torra a la Moncloa el passat 9 de juliol a donar un nou impuls a aquesta comissió, presidia pel conseller d'Afers Exteriors i Institucionals, Ernest Maragall, per part del Govern, i per part de l'executiu espanyol de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Tant Maragall com Batet s'han reunit aquest dilluns per pactar la data, el lloc i l'ordre del dia amb una reunió preparatòria a Madrid, després que el conseller s'hagi reunit també amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell.

Però Batet no ha aconseguit encara pactar una data amb Maragall. El conseller posa com as condició per a la convocatòria de la comissió bilateral que s'inclogui en l'ordre del dia parlar dels presos polítics i també del dret a l'autodeterminació. No té problema si es busca una "expressió formal", com bé parlar de "dret i llibertats a Catalunya" i "avançar cap al reconeixement de la possibilitat d'expressió específica dels ciutadans a través del vot sobre el seu futur", però vol que sigui "explícita". és la condició que posa el conseller i compta que es desencalli en un nou contacte el pròxim dimecres per tancar la data de la trobada. La reunió serà a Barcelona tal i com estableix l'Estatut, que estableix que se celebri de forma intermitent entre Madrid i la capital catalana.

L'Estatut estableix que la comissió s'hauria de reunir almenys dos cops l'any, però des de la seva primera reunió, el 26 de febrer del 2007, només s'ha convocat vuit vegades. La norma catalana defineix aquest ens com un "marc general i permanent de relació" entre els governs català i espanyol, els objectius principals del qual són la negociació de traspassos i la resolució de conflictes competencials. Està integrat per sis representants per cada banda. Per part de l'Estat: la ministra Batet i els secretaris d'Estat de Política Territorial, Hisenda, Infraestructures, relacions amb les Corts i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Per part de la Generalitat, tots els seus homòlegs. Els possibles acords als que s'arribi es derivaran en tres bilaterals restants: la comissió mixta de transferències, la d'afers econòmics i fiscal i la d'infraestructures.

540x306 Pedro Sánchez es va comprometre a reactivar la comissió bilateral el passat 9 de juliol en la reunió amb Quim Torra a la Moncloa. / EFE Pedro Sánchez es va comprometre a reactivar la comissió bilateral el passat 9 de juliol en la reunió amb Quim Torra a la Moncloa. / EFE

Mariano Rajoy, durant tot el seu mandat, no va convocar mai la comissió bilateral. Ara Sánchez entoma el repte de dotar-la de contingut. El Govern s'ho ha pres amb optimisme, tot i que el llarg historial de relacions preveuen un camí costerut.

Una "primera presa de contacte"

En declaracions des del ministeri recollides per l'ACN, Batet ha dit que espera que la comissió bilateral serveixi com a "primera presa de contacte" per posar en marxa les comissions sobre recursos d'inconstitucionalitat, inversions, infraestructures, transferències i traspassos. En aquest sentit, ha lamentat que s'estigui incomplint l'Estatut des del juliol del 2011, quan se va celebrar l'última trobada de l'ens. "Són set anys sense convocatòries i per tant sense haver pogut abordar temes com els recursos d'inconstitucionalitat del govern espanyol i de la Generalitat. I tampoc s'ha pogut avançar res en temes de traspassos i transferències. Tampoc s'han abordat inversions prioritàries en infraestructures estratègiques", ha afegit.