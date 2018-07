Rull, Forn, Turull i Puig empenyen la direcció del PDECat perquè doni suport a la Crida

Falten 24 hores perquè comenci l’assemblea del PDECat, però encara està tot obert. La presentació de la Crida Nacional per la República ha fet trontollar els plans de la direcció actual i diverses veus del partit -entre les quals hi ha la dels exconsellers empresonats i l’expresident, Carles Puigdemont- demanen que la formació expliciti al congrés d’aquest cap de setmana el seu suport al nou moviment polític. De fet, els presos polítics i exiliats amb carnet del partit -Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Puig- han fet una proposta per encaminar el PDECat cap aquí: la creació d’una comissió de transició, en què es volen implicar “totalment”, perquè el partit sigui part “troncal” de la Crida -com també van defensar ahir en un article a l’ARA-. Aquest posicionament implica, indirectament, una negativa a Pascal d’assumir les vicepresidències del PDECat, que era l’oferiment que els havia fet en un primer moment. Davant d’això, fonts de la direcció asseguren que “s’està parlant” de tot, però que encara no hi ha res tancat. L’entorn de Pascal es resisteix a veure amb entusiasme el nou moviment de Puigdemont -cap membre del nucli dur de la direcció s’hi ha adherit- i consideren que si no suma ni ERC ni la CUP no tindrà èxit. Però aquestes reticències estan donant ales als crítics amb la direcció del PDECat, que -com també van fer Pascal i David Bonvehí- van acudir dimarts a la presó de Lledoners per abordar l’assemblea amb els exconsellers empresonats. També ahir una delegació d’alcaldes, entre els quals hi havia crítics i afins a la direcció actual, van viatjar a Hamburg per reunir-se amb Puigdemont. Segons fonts coneixedores de la conversa, l’expresident va lamentar que Pascal no abraci el projecte que ell mateix va impulsar dilluns i que ja reuneix 25.000 adhesions.

Una candidatura alternativa

Fins ara els crítics organitzats al voltant de l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, no han aclarit si presentaran una candidatura alternativa. Ara bé, fonts d’aquest sector asseguren que si la direcció manté les seves reticències a la Crida podrien fer el pas. Pel que fa a Pascal, el seu entorn afirma que manté la voluntat de tornar-se a presentar per ser coordinadora general i que, malgrat que persones de la seva confiança li han plantejat que repensi el seu paper, només farà un pas al costat si l’hi demana Puigdemont.