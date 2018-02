La CUP viatja a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont

Junts per Catalunya i ERC van mantenir aquest diumenge la primera trobada des de l'ajornament del ple d'investidura de la setmana passada. Segons les dues formacions, la reunió, que es va fer a Brussel·les, va anar bé i va servir per començar a desencallar la fórmula per investir un nou president de la Generalitat. Aquest matí ha estat la CUP qui ha viatjat fins a la capital comunitària. Tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, fins a Brussel·les s'hi han desplaçat els diputats Carles Riera i Vidal Aragonés per reunir-se amb Carles Puigdemont -a petició del mateix president- en plenes negociacions per la investidura.

Aquest dilluns al matí també es reuneixen a Brussel·les els diputats de Junts per Catalunya. El diputat Josep Rull ha corroborat la tesi que ahir fonts de JxCat i d'ERC explicaven sobre com havien anat les negociacions. Ho feia des dels micròfons de RAC1: "Progressen adequadament", ha dit, en referència a les converses entre la candidatura de Carles Puigdemont i els republicans.

Rull, igual que Jordi Turull i Lluís Guinó, no ha pogut viatjar a Brussel·les -aquest dilluns Puigdemont es reuneix amb tots els diputats de Junts per Catalunya a la capital comunitària- perquè el jutge Pablo Llarena els ha prohibit sortir de l'estat espanyol, però s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord d'investidura. "Davant l'ofensiva brutal de l'Estat, hem d'estar a l'altura i hem d'arribar a un acord; hi estem treballant", ha explicat.

El diputat de Junts per Catalunya ha tornat a denunciar que a l'estat espanyol "no hi ha separació de poders", i ha posat com a exemple les afirmacions que va fer la setmana passada el ministre de Justícia, Rafael Catalá, quan va parlar de possibles inhabilitacions. "Això demostra que la instrucció acabarà amb una acusació per delicte de rebel·lió; s'ha fulminat tota separació de poders", ha criticat.

"Per preservar la unitat d'Espanya sembla que paga la pena abatre elements fonamentals de l'estat de dret. La interlocutòria del jutge Llarena s'expressa en termes polítics sobre el manteniment d'ostatges a la presó. Davant d'això, ens podem trobar en una vista oral en què les decisions hagin estat preses d'antuvi", ha lamentat Rull. En aquest sentit, ha afirmat que a l'estat espanyol no tenen cap tribunal on poder demanar empara i per això confien que el Tribunal Europeu de Drets Humans els donarà la raó.