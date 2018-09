SCC nomena Fernando Carrera nou coordinador de l'agrupació de joves després de la dimissió de l'anterior

Societat Civil Catalana (SCC) ha nomenat aquest divendres Fernando Carrera nou coordinador de la seva agrupació de joves, després de la dimissió en bloc de la directiva de Joves SCC per diferències en l'estratègia a seguir contra l'independentisme. A banda, se sumen els vocals Ramon Soler, Alba Gómez, Manuel Hernández i Ismael Bayarri a l'equip de Carrera.

En un comunicat, SCC destaca la carrera de Carrera com a tertulià (a TVE, TV3, Catalunya Ràdio i el canal 24h), on "defensa la Catalunya constitucionalista". A més, és autor del llibre 'Les mentides de l'independentisme català'. El nou coordinador de joves assegura que assumeix el càrrec amb "molt entusiasme" i espera que l'agrupació sigui un espai que vetlli per "la neutralitat institucional i la pluralitat d'idees". D'altra banda, sosté que els joves de l'entitat han de ser "un actor fonamental per aglutinar a aquells joves que volen una Catalunya moderna, oberta, cosmopolita" i que l'agrupació se centrarà especialment en defensar la neutralitat ideològica en les universitats.

L'anterior direcció de Joves SCC va dimitir en bloc després de mesos de discrepàncies, segons ha pogut saber l'ARA. Considerava que l'entitat havia de mantenir un to més dur contra l'independentisme i fer més accions al carrer. El fet que l'entitat demanés per carta una reunió amb l'ANC no es va rebre bé a l'agrupació. D'altra banda SCC va considerar "sorprenent" la marxa de la cúpula de la seva agrupació de joves.