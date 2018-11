Sánchez apostarà en solitari al Congrés per un nou Estatut

El dia en què es complien 15 anys de la promesa incomplerta de José Luis Rodríguez Zapatero a l’aleshores president Pasqual Maragall de donar suport “a la reforma de l’Estatut de Catalunya que aprovi el Parlament de Catalunya”, el conegut “ Apoyaré ”, l’esperit de la reforma estatutària va renéixer ahir al Congrés de Diputats. La mesa va posar data al ple monogràfic sobre Catalunya que van proposar ERC i el PDECat, i que se celebrarà el 12 de desembre, i la portaveu del PSOE a la cambra baixa, Adriana Lastra, va anticipar que, com una versió 2.0 de la promesa de Zapatero, el president espanyol, Pedro Sánchez, hi acudirà amb una proposta de reforma estatutària sota el braç. Comptarà, però, amb el rebuig tant dels partits independentistes com de l’oposició de dretes de Cs i el PP.

Previsiblement, doncs, no hi haurà sorpreses en la proposta del cap de l’executiu, que fa setmanes que parla de la necessitat de votar un “acord entre catalans” per posar la qüestió catalana en vies de solució. El president espanyol donarà més detalls sobre la seva proposta, tot i que no depèn del Congrés de Diputats l’aprovació d’un text estatutari que ha de ser debatut i discutit al Parlament de Catalunya abans de passar a votació a la cambra baixa espanyola. De moment, els socialistes han rebutjat donar detalls del sentit de la reforma estatutària que proposen com a alternativa a un referèndum d’independència, tot i que ahir el líder del PSC, Miquel Iceta, va dir en una entrevista a RAC1 que ell apostava per una reforma de l’Estatut de manera simultània a una de la Constitució. Aquesta solució no només faria imprescindible l’acord dels independentistes, sinó també del PP o Cs, necessaris en les majories de reforma de la carta magna al Congrés. Al davant, però, Sánchez es trobarà el rebuig del PDECat i ERC a la proposta, segons van avançar ahir els diferents portaveus dels grups parlamentaris al Congrés. Consideren la proposta d’un nou Estatut una pantalla passada, i argumenten que qualsevol solució ha d’incloure per força una pregunta sobre la independència.

La proposta de l’executiu espanyol necessita el concert de les forces independentistes, a més del PSC i dels comuns, per tirar endavant, ja que calen dos terços del Parlament per redactar una nova proposta estatutària. Una majoria que, ara mateix, s’albira improbable. El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, va argumentar per rebutjar la proposta que no es pot excloure de la solució la meitat de catalans que són independentistes, com tampoc els independentistes poden pretendre obviar la meitat de catalans que són autonomistes. Els republicans veurien amb més bons ulls una proposta que inclogués una votació sobre la millora de l’autogovern i també sobre la independència, però no estan disposats a col·laborar en la redacció d’un nou Estatut per sotmetre’l a votació juntament amb l’opció independentista, segons van explicar a l’ARA fonts republicanes.

Pel que fa al PDECat, la diputada i vicepresidenta de la formació, Míriam Nogueras, va afirmar que el lloc idoni per parlar sobre l’Estatut és el Parlament, i va dir que no espera “res” de la proposta de Sánchez, que és una “falta de respecte” a la cambra catalana. “La majoria de ciutadans hem passat quatre pantalles de l’Estatut”, va considerar la diputada demòcrata. També la portaveu d’En Comú Podem, Lucía Martín, va considerar que la proposta era una pantalla passada i va apostar per un referèndum d’autodeterminació per resoldre la qüestió.

Assaig de la reunió amb Torra

La compareixença al Congrés del president espanyol li servirà d’assaig per a la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que previsiblement se celebrarà el 21 de desembre, després del consell de ministres previst a la capital catalana. Nou dies abans, el ple monogràfic sobre Catalunya haurà servit a Sánchez per foguejar-se davant dels arguments independentistes i també per oferir la imatge de tenir un pla concret. A la vegada, haurà d’afrontar el marcatge de l’oposició de dretes, que ahir ja va intentar aprovar al Congrés de Diputats diverses iniciatives relacionades amb Catalunya, com una del PP que pretenia prohibir els llaços grocs i les estelades en els espais públics i que el PSOE va rebutjar amb la majoria que va donar suport a la moció de censura a Mariano Rajoy. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera veuen amb bons ulls una reforma estatutària, fet que aboca Sánchez a constatar la seva solitud amb la proposta.

La ILP de Jusapol d’equiparació salarial s’admet a tràmit

L’associació Jusapol, que agrupa policies i guàrdies civils, va portar ahir al Congrés de Diputats una iniciativa per a l’equiparació salarial entre funcionaris dels diferents cossos policials de l’Estat. Una iniciativa amb l’objectiu d’apujar les retribucions a policies i guàrdies civils per igualar-les a la resta de cossos autonòmics (Mossos, Policia Foral i Ertzaintza). La iniciativa legislativa popular, que va recollir 550.000 signatures, va tirar endavant gràcies als vots favorables del PSOE, el PP, Cs i Podem. El PDECat, ERC i el PNB hi van votar en contra. El líder del PP, Pablo Casado, ja va anunciar al migdia, a través de la xarxa social Twitter, que des de la seva formació votarien a favor d’aquesta ILP. A fora del Congrés, la concentració organitzada per l’associació Jusapol va seguir en directe i expectant la votació a través d’una pantalla.