Sánchez marca distàncies amb Podem arran de Veneçuela: "Maduro és tot allò oposat" als valors de l'esquerra

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha marcat aquest diumenge distàncies amb podem arran de Veneçuela. En un míting a València al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha adreçat a Podem i IU per avisar-los que Nicolás Maduro representa "tot allò oposat" als valors de l'esquerra.

Després de donar ahir un ultimàtum de vuit dies a Maduro perquè convoqui eleccions al seu país si no vol que Espanya reconegui Juan Guaidó com a president veneçolà, Sánchez ha aprofitat un acte del PSOE a València per carregar contra l'actitud que han mantingut el PP i Ciutadans arrel de la crisi a Veneçuela, però també ha criticat Podem.

Així, després de dir que els partits de la dreta "no tenen escrúpols" a l'hora d'"utilitzar el dolor del poble veneçolà" per criticar el govern espanyol per la seva gestió de Veneçuela, Sánchez ha volgut enviar també un missatge "ben clar" a Podem: "L'esquerra no té res a veure amb Maduro, l'esquerra és tot allò oposat a Maduro a Veneçuela".

"Tenim una oposició sense escrúpols, que utilitza el dolor del poble veneçolà per atacar un govern que està demanant eleccions democràtiques i lliures a Veneçuela", ha lamentat en al·lusió a Ciutadans i el PP.