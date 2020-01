Sánchez blinda la majoria simple: aquests són els seus números amb l'abstenció d'ERC

El pactòmetre quadra. Pedro Sánchez serà investit president en segona volta i per majoria simple. A la votació de demà diumenge el líder socialista no aconseguirà la majoria absoluta necessària per ser reelegit, però dimarts vinent, en segona volta, la investidura tirarà endavant. L'abstenció clau d'ERC, reconfirmada aquest matí, i el tancament dels últims serrells com el sí de Terol Existeix i el vot a favor del BNG, han assegurat al president espanyol obtenir més vots a favor que en contra, el balanç vàlid que demana la majoria simple.

Si cap pacte trontolla, el resultat final, en les dues votacions d'investidura, serà de 167 vots a favor, 165 vots en contra i 18 abstencions: el PSOE, Unides Podem, el PNB, Més País, Compromís, Nova Canàries, Terol Existeix i el BNG optaran pel sí; el PP, Cs, Vox, JxCat, la CUP, Navarra Suma, el PRC i Coalició Canària votaran en contra, i finalment ERC i EH Bildu s'abstindran.

L'únic acord que ha perillat durant les últimes hores ha sigut l'abstenció d'Esquerra després de la inhabilitació de la Junta Electoral al president Quim Torra. L'executiva dels republicans, amb tot, ha ratificat el pacte aquest matí perquè ha valorat la suspensió de l'acta de diputat de Torra com un intent de frenar la investidura de Sánchez i ha optat per no desfer l'acord. Així doncs, els tretze diputats d'Esquerra al Congrés s'abstindran i Sánchez serà reelegit el dimarts 7 de gener en una votació en segona volta.

A la primera ronda d'investidura, que es votarà demà diumenge, Sánchez necessita una majoria absoluta de 175 diputats per ser el pròxim president espanyol. Així doncs, els 167 vots a favor que ha aconseguit no són suficients per passar aquest primer tràmit i el partit definitiu es jugarà dimarts vinent, a la segona volta. En aquesta votació el president espanyol repetirà en el càrrec si obté més vots a favor que en contra, un balanç que ja té assegurat. La segona ronda d'investidura, a diferència de la primera votació, només demana una majoria simple per ser investit i els 167 diputats que optaran pel sí són suficients.